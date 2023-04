Arroxo se propone acabar la segunda ronda y reordenar la Avenida da Coruña

Completar la segunda ronda será un objetivo prioritario para Rubén Arroxo. El responsable de Mobilidade en el Concello y candidato del BNG a la alcaldía anunció su voluntad de impulsar a partir del 28-M la construcción de ese vial proyectado en los años 60 del siglo pasado, para unir Camiño Real y Fonte dos Ranchos.

Ejecutar esa obra, construyendo el vial pendiente entre A Milagrosa y la Ronda do Carme, permitiría hacer unidireccional la Avenida da Coruña, abriendo paso a la reorganización urbanística de la ciudad y a la reordenación del tráfico en Lugo, destacó.

Se trata de un tramo clave para dar continuidad a la segunda ronda, recordó Arroxo. Ejecutar esa parte del vial exigirá expropiar aproximadamente 2.000 metros cuadrados y permitirá abrir al tráfico, en algunos casos, viales que ahora no tienen salida.

"É necesario avanzar nun proxecto de cidade e non podemos ter paralizado un dos maiores viais da cidade", dice el nacionalista

Arroxo hizo hincapié en que la construcción de la segunda ronda se incluyó en el plan general de 1969, pero solo se desarrolló en la zona de O Carme, en Fingoi y en Fontiñas, "deixando a zona norte paralizada entre o Camiño Real e a Fonte dos Ranchos".

La obra quedó paralizada durante lustros, a pesar de que durante años ha habido demandas de los vecinos para que se acabe, y Arroxo defendió este lunes que es hora de recuperar ese proyecto y llevarlo a cabo de una vez, dado que la obra es también necesaria para conseguir en el futuro la unidireccionalidad de la Avenida da Coruña, manifestó.

"Este sería un dos pasos necesarios para conseguir a unidireccionalidade da Avenida da Coruña, buscando a reorganización urbanística da cidade"

El BNG trabajará a partir del 28 de mayo para acabar la segunda ronda, dijo Arroxo, ya que contar con esa ronda haría posible "dirixir o tráfico de toda a zona norte que circula cara o sur da cidade a través desta vía para desconxestionar outras rúas máis céntricas e con menor capacidade para absorber tal cantidade de vehículos".

Consideró que es necesario "avanzar nun proxecto de cidade de futuro" y opinó que non podemos ter paralizado un dos maiores viais da cidade.

Presentación del proyecto de prolongación de la segunda ronda. CEDIDA

El candidato del BNG a la alcaldía acudió a presentar su propuesta a la intersección de Camiño Real con las calles Mazaira y Mar Cantábrico, punto clave para completar la conexión de Camiño Real con la Ronda do Carme y se declaró dispuesto "a liderar un goberno para darlle un xiro de cento oitenta graos á mobilidade nesta cidade".

Los tramos de la segunda ronda construidos llevan años acabados y su apertura llevó a la concentración de población en torno a esas vías. Es el caso de Fontiñas o la Ronda do Carme. Sin embargo, no se hizo el tramo de la vía que debe discurrir por la zona de la ciudad que estaba ya más compactada y tenía más vecinos en el momento en el que se diseñó el plan general del 69, la de A Milagrosa.

Presentación del proyecto de prolongación de la segunda ronda. CEDIDA

El tramo pendiente no es demasiado largo, pero sí tiene algunos desafíos, como la expropiación de terrenos, un proceso que con frecuencia puede ser largo y farragoso. El proyecto también requerirá eliminar algún tapón urbanístico que genera quejas vecinales desde hace años en la zona.

Proyecto: una ronda, dos calzadas

Segunda ronda. EP

El tramo pendiente de la segunda ronda contempla dos calzadas, que aprovechan tramos viales ya existentes y que no son completamente paralelas.



El vial de enlace entre la Avenida da Coruña y la Fonte dos Ranchos arrancaría en la zona de Rúa das Fontes e iría hacia la confluencia de Mazaira, desde donde bajaría hacia la calle López Guntín.



Es ahí donde se concentran las intervenciones principales que habrá que hacer, ya que hay que tirar un tapón urbanístico, cuya desaparición permitiría también unir Evaristo Correa Calderón con Serra Gañidoira, Río Lor y Escultor Asorey.



El tapón a eliminar es la antigua cocina del colegio Divino Maestro, que ya fue expropiado en 1998, un paso al que no siguió la construcción del vial, como esperaban los vecinos.



El tramo en el que hay que actuar no es muy largo y Arroxo estimó que las expropiaciones pendientes afectarán a unos 2.000 metros. Pero aunque no falte mucho por hacer, el peso de ese tramo en el tráfico urbano es importante.