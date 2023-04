El BNG, partido que cogobierna la ciudad, ha entrado ya también en el terreno de las promesas electorales y este miércoles su candidato, Rubén Arroxo, acompañado por varios miembros de su lista se desplazó al final de la Rúa Sil para mostrar cómo quiere convertir a Lugo en la ciudad de los cinco minutos. El objetivo es que todos los vecinos tengan a cinco minutos de su casa un espacio de descanso y convivencia, sin coches, con vegetación y con asientos, como el que se hizo en ese punto hace aproximadamente año y medio.

Tras la modificación de los itinerarios de circulación que el área de Mobilidade llevó a cabo en ese momento en la zona para mejorar la seguridad del tráfico se observó que en el tramo final de la Rúa Sil, justo antes de la rotonda de la Rúa Monforte, eran innecesarios los dos carriles que había para los coches. Se suprimió uno y se acondicionaron cerca de 200 metros cuadrados con acera, césped, varios árboles y setos, todavía en crecimiento, además de siete bancos que en días de tarde soleadas están siempre llenos, aseguraba este miércoles Arroxo. "Antes este era un espazo que estaba ocupado por coches", explicaba el primer teniente de alcaldesa solo a unos metros de uno de los aparcamientos disuasorios del Concello a rebosar y cerca de otros dos privados y con un alto de nivel de ocupación también a esa hora, las doce de la mañana.

El ruido y el humo del abundante tráfico que pasa al lado de esta isla peatonal no la hace especialmente apetecible, pera la realidad, asegura Arroxo, es que es muy utilizada, sobre todo por personas mayores porque en esa zona no existen muchas alternativas y les cuesta desplazarse a otros parques o plazas de la ciudad.

Así, mientras que en el ámbito del planeamiento urbanístico a nivel nacional e internacional se empieza a hablar de las ciudades de 15 minutos, Arroxo pretende acuñar y hacer en realidad en Lugo "a cidade dos 5 minutos". Si en el primer caso lo que se busca es que los ciudadanos puedan llevar a cabo todas las actividades personales, laborales y de ocio, accediendo a todos los servicios que necesitan a 15 minutos a pie o en bicicleta, sin necesidad de transporte público o de vehículo propio, el planteamiento del BNG en Lugo es que todos los vecinos tengan un espacio peatonal del que disfrutar y en el que pararse a descansar o a socializar a cinco minutos de su vivienda.

"No confinamento, sobre todo, démonos conta de que as cidades están pensadas para os vehículos. Cando se permitiu saír á rúa vimos que non contabamos máis que con beirarrúas de 1,20 ou 1,50 metros de ancho, que non había zonas peonís amplas que permitiran a presenza de xente nas rúas", explica Arroxo.

Este modelo de islas urbanas permite dotar a la ciudad de esos espacios de encuentro y libres de coches sin necesidad de peatonalizar calles. El objetivo es que las haya en todos los barrios, por lo que se prevén una veintena.

El cruce de las calles Sil y Conde era el segundo más peligroso de Lugo

La reordenación de la circulación que el Concello llevó a cabo hace año y medio en el cruce de las calles Sil y Conde y su entorno permitió que esa intersección dejara de ser la segunda en la que más siniestros se producían, asegura Arroxo.

El cruce más peligroso era el de San Eufrasio y Fontiñas, donde el área de Mobilidade e Infraestruturas hizo una rotonda.