El teniente de alcaldesa y candidato del BNG a la alcaldía de Lugo, Rubén Arroxo, recibió este martes el apoyo en la ciudad del diputado nacionalista Néstor Rego para denunciar las graves deficiencias de la ciudad en cuanto a infraestructuras de comunicación, tanto por tren como por carretera. En este sentido, Arroxo aseguró que si es alcalde promoverá la creación de una mesa de diálogo con el Gobierno central y la Xunta para impulsar las infraestructuras.

Según explicó, esta mesa no se ha podido crear en los cuatro años que lleva compartiendo gobierno local con el PSOE porque "as competencias da representación da cidade son da alcaldesa", y aludió a diversas proposición presentadas por su grupo en el pleno que fueron rechazadas.

El concejal lucense y Néstor Rego llegaron a la rueda de prensa procedentes, dijeron de Melide, lo que les dio pie a criticar el retraso de la autovía a Santiago, todavía pendiente en casi la mitad pese a llevar dos décadas en obras. Por eso reclamaron el apoyo para el BNG, tanto en la municipales como en la generales de noviembre, para "poñer a Lugo no mapa das infraestruturas, despois de anos de abandono" por parte del Gobierno del Estado y de la Xunta de Galicia, a la que hicieron corresponsable por no haber ejercido su obligación de reclamar inversiones. "Se queremos desenvolvernos economicamente e que se xere emprego teñen que existir comunicacións para que o noso concello estea á altura dos demais, obxectivo para o que o BNG traballa dende todas as institucións", afirmó Arroxo.

Para esto es necesario, apuntó Regó, que el BNG obtenga más peso en el Parlamento nacional, ya que los diputados gallegos elegidos por otros partidos votan, según él, "o que lles mandan". El BNG, por contra, "presentou numerosas iniciativas e emendas para dotar con cantidades suficientes a execución destas vías de comunicación e sacar Lugo do illamento mais o Goberno de PSOE e UP non tivo a vontade para solucinar este problema".