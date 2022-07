Arroxo: "Estas barbaridades non son a primeira nin a segunda vez que me chegan"

El teniente de alcaldesa de Lugo y portavoz del BNG, Rubén Arroxo, informó de que este jueves presentó denuncia ante la Policía Nacional por las amenazas de muerte que ha recibido a través de las redes sociales.

"Non imos consentir que por unha cuestión ideolóxica se nos ameace", explicó a los medios de comunicación. De hecho, dijo que presentó denuncia ante la Policía para que la Justicia "faga o seu traballo e actúe contra este tipo de discurso".

También aclaró que no se trata de la primera vez que recibe amenazas de este tipo. A principios del presente año, él mismo denunció a través de sus perfiles en las redes sociales las pintadas amenazantes contra su persona que habían aparecido en algunas calles de la ciudad.

En esta ocasión, precisó Arroxo, las amenazas llegaron "chegaron a través de comentarios no perfil dunha rede social [Facebook] correspondente a un concelleiro do Partido Popular", un edil que, dijo, "mantivo un tono elevado contra os membros do goberno municipal en diferentes ocasións". Ese usuario afirma que sería "capaz de cortarle el cuello a ese hijo de puta del Bloque". "No sabe lo que le espera", añade, "había que lincharlo".

"Alimentar o odio sempre é perigoso. A nosa historia amósanos que moita xente foi agredida ou mesmo asasinada por isto. Estas barbaridades non son a primeira nin a segunda vez que me chegan", lamentó Rubén Arroxo.

"A esta xente hai que parala", insistió el edil, quien puso esos mensajes en manos de los servicios jurídicos del Concello de Lugo y del BNG para adoptar todas "as medidas legais posibles".