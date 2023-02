El grupo municipal del BNG al completo compareció este miércoles en A Tinería para solicitar al Gobierno gallego que transfiera el crédito que prevé destinar a construir la segunda fase de la Ronda Este a este barrio, para completar su rehabilitación, que se vio ralentizada desde que en 2009 el PP volvió a gobernar la Xunta, recordó.

Los nacionalistas insisten en que la necesidad de seguir invirtiendo en este barrio, tanto en edificios de viviendas como en bienes y patrimonio público, es evidente. "É un dos poucos barrios do mundo que ten tres Patrimonios da Humanidade e o estado no que se atopa é un das cousas que máis lle chama a atención aos turistas cando dan unha volta pola muralla", afirma el primer teniente de alcaldesa, Rubén Arroxo.

El BNG insiste en que la Ronda Este tal como está planteada supondrá destruir el paseo del Rato, uno de los parques más apreciados y usado por los lucenses y de una gran riqueza natural, como prueba el hecho de que forma parte de la Reserva da Biosfera Terras do Miño.

A pesar de que la Xunta hizo algunos ajustes en el proyecto para disminuir su impacto ambiental, para lo que rebajó la cota de la infraestructura en algunas zonas y suprimió un viaducto, se sigue tratando de una vía de alta capacidad, con dos calzadas en cada sentido y que implicará hacer grandes desmontes. Afectará a bosques autóctonos donde hay manantiales y fauna y también al propio paseo del Rato, ya que en la parte más próxima a A Tolda pasará muy cerca de él, incidió el responsable municipal de Mobilidade y candidato del BNG a la alcaldía de Lugo.

Los nacionalistas apoyaron esta infraestructura hasta 2020, cuando votaron en el pleno una moción del PSOE para pedir a la Xunta su ejecución, pero ahora dudan de su necesidad real y creen que como mínimo hay que replantear el proyecto. "Igual non é necesario que vaia por aí. Ou ao mellor o modelo non ten que ser de autovía", señala Arroxo, que tampoco cree que en la carretera de O Rato haya ahora un problema de tráfico. "Eu non vexo atascos. Segundo os últimos datos que hai, do 2016, circulan por esa estrada uns 5.000 vehículos ao día. Sae a un coche cada minuto", apunta, a la vez que advierte de que, según apuntan los vecinos, donde sí hay ahora atascos puntuales es en la rotonda de A Tolda, donde está previsto que desemboque la Ronda Este.

El BNG se defiende, además, de la incoherencia y del electoralismo del que le acusa el PP señalando que la conciencia ambiental de la sociedad ha ido aumentando con el tiempo y especialmente a raíz de la pandemia, que hizo reflexionar a los ciudadanos sobre la importancia del entorno.

La Xunta y el PP recalcan que el trazado de la Ronda Este que se ha diseñado es el que previó el propio Concello en el PXOM (plan que aprobaron el PSOE y el PP) y recuerdan que cuando se presentó el proyecto, en 2004, el BNG no se opuso a esta infraestructura. La Consellería de Mobilidade e Infraestruturas insiste, además, en que no es posible variar el recorrido sin afectar a casas habitadas.