Arroxo reclama "unhas conexións en tren e autobús que permitan á mocidade vir estudar a Lugo"

El portavoz del BNG en el Concello de Lugo, Rubén Arroxo, ha destacado la necesidad de establecer "conexións dignas" en tren y autobús en Lugo. Se trata de una de las principales demandas de los universitarios matriculados en la ciudad, tal y como trasladó al nacionalista la organización estudiantil Erguer.

"Lugo precisa de boas conexións tanto en autobús como en ferrocarril", explicó Arroxo, que recordó que es la "única cidade galega que non ten conexión directa por tren coa capital do país". "A día de hoxe seguimos sen poder viaxar a Compostela por autovía, e as conexións en ferrocarril son cada vez menos, impedíndonos a conexión co resto de cidades galegas", añadió.

El portavoz nacionalista en el Concello insistió en que el "transporte interurbano é especialmente importante para a comunidade universitaria", que lo utiliza "para voltar á casa nas fins de semana e nos períodos sen clases".

En este contexto, Arroxo exige a la Xunta y al Gobierno central la puesta en marcha de "conexións interiores útiles pensadas para achegar ás galegas e galegos".

El portavoz do BNG explicó que "o primeiro paso que ten que dar a Xunta é igualar as bonificacións do transporte por estrada de Lugo co resto de Galiza". En este sentido, Arroxo recordó que el trayecto en bus interurbano entre Vigo y A Coruña "ten un custo de 64 céntimos, mentres que a conexión de Lugo a Compostela, contando as bonificacións actuais, é de case 5 euros".

El BNG reclama además mejoras en las conexiones de Lugo por ferrocarril. Entre las propuestas del partido se contempla "a posta en marcha da variante de Parga sen dividir a vila, a conexión coa zona norte da provincia e a creación dun novo treito entre Curtis e Ordes que permita a conexión directa por ferrocarril entre Lugo e Compostela".