Arroxo: "Non se pode ter un gran concerto de San Froilán se a Xunta só aporta 25.000 euros"

La escasa implicación de la Xunta con las patronales lucenses —traducida en una aportación de 25.000 euros, la menor de todas las partidas que recibe— fue objeto de duras críticas tanto por parte de la concejala de Cultura, Maite Ferreiro, como del teniente de alcalde, Rubén Arroxo, pero fue este el más contundente.

Ante las quejas de algunos vecinos sobre la ausencia en el programa de un gran concierto, de esas citas multitudinarias que mueven muchísimo público, Arroxo asintió. "Coincido con eses veciños. Eu tamén penso que debería haber un, o mais dun, deses grandes concertos pero non se pode se só achega 25.000 euros a Administración que máis pode aportar", señaló.

120 veces menos que Os Son do Camiño

Repasó las partidas que hacen posible los festejos —757.000 euros del Concello, 150.000 de la Diputación y 39.000 de entidades privadas, además de la de la Xunta— y apuntó que el gobierno autonómico dio a un "festival privado como é O Son do Camiño 2,9 millóns de euros, 120 veces máis do que achegou a unha festa como a do San Froilán". Según su cálculo, con una décima parte de lo que la Xunta concedió a ese festival sería suficiente para programar en Lugo uno de esos conciertos que reclaman algunos críticos.

A su juicio, las patronales lucenses, unas fiestas tradicionales y arraigadísimas, merecen "unha aportación digna", pero la Xunta mantiene con respecto a ellas y a la ciudad "un subfinanciamento sectario". Recordó que además la partida no se ha incrementado por los menos en los últimos cinco años.

Aportación como Festa de Interese Turístico

Por su parte, Ferreiro matizó que esos fondos proceden de un convenio a tres bandas en el que, además del Concello, se encuentra la Axencia Galega de Turismo y Abanca. Especificó que la cantidad que recibe el Concello se debe a que es la reglamentaria para las que, como San Froilán, son declaradas como Festa de Interese Turístico. "É dicir, a Xunta é como se non aportase absolutamente nada", explicó.

Frente a la exigua aportación económica, a su juicio, destacó la de la Diputación, de 150.000 euros. La diputada de Cultura Iria Castro recordó que el San Froilán "aínda que sexa unha festa de Lugo, é tamén unha festa de todo o país, está no noso ADN como lucenses e como galegas" y destacó que la administración provincial también colabora singularmente con la Festa do Mel, Festa do Oleiría e Feira do Gando.