Arroxo insiste en que Candia non pisou o Rato e que por iso defende a Ronda Este

O BNG segue a ser belixerante co proxecto de ampliación da Ronda Este de Lugo, entre A Tolda e a estrada da Fonsagrada. O primeiro tenente de alcaldesa, Rubén Arroxo, insistiu tras a presentación do proxecto por parte da Xunta en que a defensa deste por parte do PP débese a que "está dirixido por xente que non é de Lugo".

Arroxo alude así á presidenta provincial e candidata á alcaldía, Elena Candia, que aínda é concelleira en Mondoñedo. O nacionalista está convencido de que a alcaldable nunca pisou o paseo do Rato, creado no seu día por un goberno do PP na Deputación e usado a diario por moitos cidadáns.

"O proxecto estrela do PP son 14.000 vehículos diarios destruíndo o mellor cinto verde de Lugo, ao que calquera cidade aspiraría. Seguiremos loitando para parar esta barbaridade", afirmou o responsable da mobilidade na cidade de Lugo.