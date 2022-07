La polémica sobre las amenazas de muerte recibidas en las redes sociales por el teniente de alcaldesa, Rubén Arroxo, continúa después de que el edil publicase un mensaje en Twitter en el que alude a una noticia publicada en el digital 21Noticias,com que, según comenta el político nacionalista, "amosaba que a persoa das ameazas de morte é colaborador habitual do autoproclamado representante dos veciños, o mesmo que tanto odio dispara a diario contra o BNG. E a verdade é que... Cero sorpresa", añade Arroxo.

En la información del diario se publican unas fotos de la fiesta del Becerro ao Espeto, que organiza un colectivo vecinal de A Piringalla, en las que aparece señalada una persona dentro del recinto de la organización que, según el artículo, es contra quien Rubén Arroxo presentó denuncia en comisaría por amenazas de muerte.

Esta mañá espertaba recibindo a nova do dixital 21Noticias no que amosaba que a persoa das ameazas de morte é colaborador habitual do autoproclamado "representante dos veciños", o mesmo que tanto odio dispara a diario contra o BNG. E a verdade é que... Cero sorpresa. (+)