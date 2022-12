Arroxo: "A muralla é moito máis importante que a torre Eiffel ou a Estatua da Liberdade"

El teniente de alcaldesa de Lugo, Rubén Arroxo, hizo balance de las actuaciones ejecutadas por su área y destacó el "avance" de la ciudad y la reinterpretación del espacio público "para os peóns".

"Seguiremos avanzando para que non haxa nin un só punto da cidade no que ser un peón sexa motivo de inseguridade, cun paso máis de cara ao ano 2023, reforzando o alumeado nos pasos de peóns", anunció Arroxo.

El nacionalista recalcó que "non se pode falar deste mandato sen mencionar os cambios no espazo público". "Temos que seguir, porque non hai día no que non haxa algunha persoa que solicite máis espazo público no seu barrio", afirmó.

Arroxo recordó que la ciudad cuenta ahora con 15 nuevas calles peatonales y 18.000 metros cuadrados de nuevos espacios pensados para las personas.

"Por estas cousas, xa paga a pena, esta mellora fai que todas as críticas que verte a oposición en contra das peonalizacións perdan todo o valor", indicó.

Arroxo puso en valor el patrimonio de la ciudad. "Temos a muralla máis antiga do mundo que se conserva na súa totalidade, é un monumento que, polo seu contexto histórico, é moito máis importante que a torre Eiffel ou a Estatua da Liberdade", indicó, al tiempo que valoró la retirada de tráfico de A Mosqueira. "Sería inconcebible ver 15.000 coches diarios rozando as pirámides de Guiza, mais en Lugo facíano coa muralla máis antiga do mundo que se conserva completa".

"Imos seguir protexendo a Muralla, retirando vehículos do seu redor, porque a Muralla no futuro será peonil", explicó Arroxo.

El nacionalista quiere "converter a Muralla de Lugo nun dos mellores monumentos do planeta".

"Para nós e para a maioría das veciñas e veciños de Lugo xa o é, e seguiremos traballando neste camiño", comunicó.

CULTURA. Rubén Arroxo hizo una valoración de la postura del área de cultura del gobierno municipal. "Seguimos a apostar pola cultura local, apoiando o traballo das e dos artistas de Lugo e recoñecendo a súa calidade, malia que a oposición diga que son grupos de escaso nivel", indicó.

El nacionalista también hizo referencia a la dinamización de la plaza de abastos. "Hoxe podemos ver estes espazos cheos de vida, ocupados por novas xeracións de vendedoras e vendedores que continúan a achegar productos de calidade a estas dúas instalacións históricas que contan cun emprazamento totalmente renovado", aseguró el teniente de alcaldesa