Arroxo y Ferreiro reciben al muralista lucense Rubén Paz

La edil de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, Maite Ferreiro y Rubén Arroxo, tenente alcalde del Concello de Lugo recibieron este miércoles al lucense Rubén Paz, autor de un mural en la calle Camiño de Pipín que ha sido escogido como el segundo mejor del mundo en agosto por la plataforma Street Art Cities, la mayor comunidad mundial de arte urbana.

Ferreiro explicó que "desde a área de Cultura quixemos recoñecer o traballo dun veciño de Lugo que está a axudar a consolidar ao concello de Lugo como unha cidade que aposta polo muralismo e polo arte urbano".

San Froilán 2022

A concelleira de Cultura confirmou a volta do Espazo Hip Hop e do Sanfroidance á gran festa do outono galego deste ano. "Trátase de dúas actividades que contan cunha gran aceptación entre a veciñanza, e que un ano máis volven ter un espazo destacado no programa do San Froilán", afirmou Ferreiro.

Espazo Hip Hop

Este evento "xurdiu para axudar a difundir o talento lucense e galego, e un ano máis apóstase por continuar na mesma liña, apostando polos distintos artistas autóctonos". Se apuesta por un espectáculo que combine distintas disciplinas.

Batalla de Galos:

Son eventos basados en la capacidad de improvisación sobre una base instrumental aleatoria en la que se argumenta de forma versada. Habrá 16 participantes y un DJ, con distintas modalidades como temáticas y estímulos para los participantes.

Actuación baile e graffiti:

Se contará con la actuación de un grupo de la escola de Stardance, ayudando así a la promoción de la cultura y el arte local.

Habrá una actuación de baile con un grupo de graffiti realizando una obra en directo. La temática del graffiti será el San Froilán y la música urbana.

Concertos:

Israel B e Lowlight

Sendo unha das referencias dentro da música urbana a nivel nacional e internacional. Conta cunha popularidade desmesurada a nivel nacional desde que formou parte do grupo ''Takers'' ata independizarse musicalmente.

YNGZ.

O Pirata.

A. Carisma.

MKP Crew.

SANFROIDANCE | 8 DE OCTUBRE A PARTIR DE LAS 18.00 HORAS

* SELECTA BOB FIGURANTE (Syricly Roots – Portugal)

* KUSSONDULOLA SOM SISTEMA (Reggae – Portugal)

* ESTEBAN PEREZ (Freestyle music – Tenerife)

* CHACHO BRODAS (Dj Griffi "Solo los Solo" + Mbaka Oko + Juli Giuliani) (Hip Hop - Cataluña)

* OPOLOPO (Funky House - Hungría)

* KI-ART (Visuales - Lugo)