Arroxo entrega abonos de bus para pacientes del Hula con escasos recursos

El teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Lugo, Rubén Arroxo, junto con la concejala de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, Maite Ferreiro, se desplazaron hasta el Hula, donde entregaron a los servicios sociales del hospital una serie de abonos del bus para las personas con bajos recursos. Arroxo afirmó que "facilitamos que todas as persoas poidan acudir ao hospital independentemente das súas capacidades económicas", y añadió que "desde a Tenencia de Alcaldía de Lugo seguimos a traballar da man da área de Servizos Sociais do Hula para facilitar o desenvolvemento das súas actividades".

Rubén Arroxo animó a toda la vecindad a desplazarse en bus urbano hasta el Hula. Con el nuevo modelo, recordó, el hospital tiene conexión directa con Fontiñas, la zona sur de la ciudad o la Avenida das Américas, zonas que antes no contaban con bus directo. En la actualidad, se puede ir hasta el hospital desde Fingoi, Magoi, Sagrado Corazón, As Gándaras, Avenida das Américas, Fontiñas, Fonte dos Ranchos, Abella y Garabolos, mejorando también las frecuencias con la zona centro.

Según el concejal, el transporte público de Lugo continúa batiendo récords de usuarios. Así, en mes de abril hubo un total de 201.315 viajeros, "marcando o mellor abril desde que hai rexistros". En los billetes expedidos en abril se registró tan solo un 3,34% de transbordos, un porcentaje similar a antes de la reforma de las líneas, "o que demostra que a reformulación das liñas de transporte urbano está a facer que máis persoas aposten por deixar o coche na casa e desprazarse por Lugo utilizando o bus", afirmó Rubén Arroxo.

Reducciones del precio del billete

"Lugo ten o transporte máis barato das cidades galegas e o terceiro máis barato das capitais de provincia do Estado", insistió Arroxo, que detalló que "coa Tarxeta Cidadá, o prezo do bus urbano redúcese ata nun 50%. Máis de 30.000 persoas teñen xa a súa tarxeta cidadá e desfrutan de todas as vantaxes que supón este sistema".

Pagando con tarjeta ciudadana, el precio del billete común pasa de 0,64 a 0,45 euros, en el caso de no tener derecho a bonificaciones, o a solo 0,31 en el caso de personas pensionistas, desempleadas, estudiantes o personas con movilidad reducida, con trasbordos gratuitos en todas las situaciones.