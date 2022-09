Rubén Arroxo dice que va "a por todas" al ser elegido candidato a la alcaldía por el BNG

Rubén Arroxo fue designado oficialmente por la asamblea del BNG como candidato a la alcaldía. El acuerdo se adoptó por unanimidad.

La elección de Arroxo se daba por hecha y da el pistoletazo de salida a una campaña electoral en la que el BNG va "a por todas", como apuntó el propio Arroxo.

"Nestas eleccións imos a por todas, no BNG temos optimismo, ilusión e ganas para seguir levando adiante un cambio en Lugo", manifestó el ya aspirante formal a la alcaldía de Lugo.

Tras más de tres años liderando el equipo del Bloque en el gobierno local de Lugo, el actual portavoz municipal y teniente de alcaldesa en el Concello tiene una posición política muy consolidada y es un referente indiscutible para los nacionalistas lucenses.

Ese liderazgo asentado de Arroxo explica que fuera el único aspirante a liderar la lista del BNG para las elecciones de mayo.

Ante el respaldo general de los suyos, Arroxo manifestó su agradecimiento a quienes le dieron su apoyo y, tras decir que los nacionalistas van a por todas, defendió que "en Lugo hai moitas persoas que acreditan no traballo serio e construtivo do BNG que executamos estes últimos anos desde o goberno municipal, co cal estamos cambiando Lugo".

Rubén Arroxo Puso el trabajo realizado por el Bloque en el gobierno como ejemplo de las políticas municipales de los nacionalistas y afirmó que "aspiramos a multiplicar a representación do BNG para que Lugo continúe a avanzar, como outras moitas vilas e cidades nas que o BNG encabeza o goberno municipal".

Reivindicó, a la vez que "o BNG está no seu mellor momento histórico, contamos con experiencia e imos traballar para presentar a mellor candidatura para Lugo por que sabemos o que este concello precisa e un proxecto político serio para Lugo".

Defendió también el carácter democrático del BNG, elegida en 2015 como la organización política más democrática en un estudio de la iniciativa +democracia. "Isto demóstrase con procedementos como a escolla da candidatura a unhas eleccións, onde se da a voz e voto a toda a militancia", dijo.