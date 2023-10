Arroxo dice que el bus urbano alcanzó cifras históricas y se disparó en fiestas

El teniente de alcaldesa, Rubén Arroxo, hizo balance sobre los usuarios del bus urbano en los últimos meses, para asegurar que "nestes meses o número de usuarios do transporte público non deixou de aumentar, e o mes de setembro de 2023, foi o mellor mes de setembro rexistrado en todo o século XXI".

Rubén Arroxo, concejal responsable del transporte público, explicó además que el San Froilán 2023 marcó un verdadero récord en cuanto a usuarios del transporte público, registrando días con más de 9.000, casi 2.300 más respecto a los registrados en las patronales del año pasado. "Isto non só demostra o éxito das festas, senon que tamén demostra que a veciñanza de Lugo está apostando polo bus urbano como medio de transporte habitual", opinó.

Para el teniente de alcaldesa existen varios factores que propician el uso del bus urbano por parte del vecindario. Rubén Arroxo afirmó que al aumento de la concienciación sobre la situación medioambiental se suma "o aforro que supón o bus urbano con respecto ao vehículo privado, e a comodidade que supón as frecuencias actuais e non ter que buscar un sitio no que estacionar".

El bus urbano, recordó el departamento del concejal, pasó por la mayor transformación de las últimas décadas, con una renovación total del servicio aprobada por unanimidad de todos los grupos de la corporación municipal, que permitió mejorar las conexiones del vecindario con las distintas zonas de la ciudad.

Con las nuevas líneas, el Hula ganó conexiones con Fontiñas, la zona sur de la ciudad y la Avenida das Américas, que con el modelo antiguo no tenían transporte directo. La transformación del modelo de bus urbano conectó de manera directa el hospital con las zonas de Fingoi, Magoi, Sagrado Corazón, As Gándaras, Avenida das Américas, Fontiñas, Fonte dos Ranchos, Abella y Garabolos, mejorando también las frecuencias con la zona centro. Los barrios aumentaron las frecuencias de conexión con el centro de la ciudad, pasando de la hora entre cada vuelta a 30 minutos de frecuencia.

En los polígonos de O Ceao y de As Gándaras se aumentaron también las conexiones, quedando ambas áreas industriales conectadas con el barrio de As Fontiñas y el sur de la ciudad, con un total de seis líneas que entre sus recorridos incluyen una de las zonas industriales y dos que pasan por ambas, uniendo las áreas empresariales de manera directa con zonas como Fingoi, el campus universitario, As Fontiñas, Magoi, Avenida das Américas y el centro, pasando muchas de estas líneas por la Ronda da Muralla.

"Lugo ten o transporte máis barato das cidades galegas e o terceiro máis barato das capitais de provincia do estado», explicou Rubén Arroxo, que añadió que «coa tarxeta cidadá, o prezo do bus urbano redúcese ata nun 50%". El teniente de alcaldesa precisó que "máis de 30.000 persoas teñen xa a súa tarxeta cidadá e desfrutan de todas as vantaxes que supón este sistema".

Pagando con tarjeta ciudadana, el precio del billete común pasa de 0,64 euros a 0.45 euros, en el caso de no tener derecho a bonificaciones, o a solo 0,31 euros en el caso de personas pensionistas, desempleadas, estudiantes o personas con movilidad reducida, con trasbordos gratuitos en todas las situaciones.

Para obtener la tarjeta ciudadana, deberá cubrirse el formulario que se puede encontrar en la web del Ayuntamiento, o recogerlo en las oficinas municipales del seminario, y pagar la tasa de 3,09 euros en una oficina de Abanca. Después, deberá pedirse cita en el 010 para retirar la tarjeta en las oficinas del Ayuntamiento. El recargo del monedero será, como mínimo de 5 euros, con un máximo de 60 euros.

Por líneas, las que registran una mayor afluencia de viajeros son, según las tablas facilitadas por el Concello en los días que van de octubre, son la 2, que une Xosé Castiñeira con Ramil, y la 6, que cubre el eje A Piringalla-Magoi-Acea de Olga-Veterinaria.