Arroxo dice que aceptó las dos propuestas vecinales antes de rediseñar el bus

El rifirrafe entre el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, y la federación vecinal sobre el rediseño de las líneas del bus continúa con nuevas declaraciones del responsable municipal.

En este caso, Arroxo dice que "directivos da federación veciñal fixeron só dúas propostas para o bus e cumpríronse", refiriéndose a una reunión que tuvo lugar en octubre de 2019, casi dos años antes de la entrada en vigor de las nuevas líneas, a la que -según afirma- no asistió el presidente de la federación vecinal, Jesús Vázquez.

Esas dos únicas propuestas -presentadas por otro miembro de la directiva vecinal, Fernando Rois, según Arroxo- fueron aceptadas. En concreto, se trataba, dice Arroxo, de la nueva parada en la Ronda Norte, que une Albeiros con el Hula, y la bajada del bus hasta el puente romano.

El teniente de alcalde continúa afirmando que "resulta fácil non asistir ás reunións, non facer propostas e despois ir polos barrios recollendo ou provocando supostas queixas", indicó, al tiempo que se mostró dispuesto a reunirse con la federación vecinal.

Arroxo volvió a hacer hincapié "nas máis de 40 mentiras que Jesús Vázquez lle trasladou á veciñanza a través dos medios de comunicación» y pide que «non faga da mentira a súa bandeira".

En relación a estas "mentiras" vertidas, según Arroxo, desde la federación señala que "se dixo que non hai conexión desde A Milagrosa con Ramón Ferreiro e hai oito vehículos que fan ese recorrido". Añade que "tamén se asegurou que en Montirón teñen que coller o bus en San Eufrasio para ir ao Hula cuando o bus número 5 fai paradas, cada media hora, no cruce da Ronda das Fontiñas coa rúa Montirón".

Arroxo también explica que se lanzó desde la federación que no había bus desde Abella al centro "e o bus fai paradas en Bolaño Rivadeneira". Dice, además, que, según los vecinos, "a zona da Milagrosa non ten enlace co Hula cando ten os buses 1.2 e 1.4". Añade que "outra das mentiras é que din que empeora a conexión de Nadela, cando dispoñen da mesma que tiñan antes a través da liña rural".

El teniente de alcalde se queja, por otra parte, en su respuesta a la federación vecinal a través de los medios que "a Jesús Vázquez pouco lle importa o bus, leva facendo política contra nós desde que chegamos ao goberno".