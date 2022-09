Arroxo culpa de las amenazas que ha sufrido al PP y a la federación vecinal

Con un camiseta con el reivindicativo lema No pasarán el teniente de alcaldesa de Lugo y responsable de movilidad, Rubén Arroxo, acudía el jueves al juzgado para declarar sobre la denuncia que presentó a raíz de las amenazas de muerte que recibió el pasado mes de julio a través de las redes sociales.

Rubén Arroxo estuvo arropado a su llegada al edificio judicial por cargos públicos del BNG y por delegados sindicales de la CIG, entre otras personas.

Es el primer paso de este proceso judicial. En los próximos días tendrá que comparecer en el juzgado de instrucción número 3 de Lugo el demandado, que, según recordó Rubén Arroxo, es "militante do PP" y "habitual colaborador da federación veciñal".

El edil nacionalista responsabilizó en concreto de las amenazas de muerte que recibió al concejal del PP Óscar Poy y al presidente de la federación vecinal de Lugo, Jesús Vázquez.

"Este tipo de ameazas son punta dun iceberg levantado sobre as mensaxes de odio lanzadas por determinados membros do PP e polo presidente da federación veciñal nos últimos anos", afirmaba el teniente de alcaldesa, que recordaba el asalto al Capitolio estadounidense ocurrido a principios del año pasado tras declaraciones incendiarias del presidente saliente Donald Trump.

A las puertas de los juzgados lucenses Rubén Arroxo aseguraba este jueves que el debate político "non pode derivar cara a violencia" y añadía que no se puede consentir que "se dean estas situacións nas que, por unha cuestión puramente ideolóxica, se ameace de morte a unha persoa",

El edil nacionalista recordaba que no es la primera vez que sufre amenazas de muerte. Así tenía presente que hace unos cinco meses aparecieron pintadas en varios puntos de la ciudad con términos que, según precisaba Rubén Arroxo, "usaba tamén un concelleiro do PP nas súas redes sociais", en alusión a Óscar Poy, aunque no llegó a citar el nombre del edil popular.

Además, el teniente de alcaldesa aseguraba que las amenazas de muerte por las que compareció el jueves en el juzgado "apareceron, tamén, no perfil de Facebook deste concelleiro" popular.

Rubén Arroxo instó al PP a que piense que "está a fomentar a violencia e o odio por unha cuestión de ideoloxía política".

El denunciante también cargó las tintas contra la federación vecinal, a la que pidió, como al PP, que "mude" su forma de actuar porque propicia "unha situación social complicada". Dijo además que desde que el BNG cogobierna en el Concello de Lugo, desde 2019, esta organización "está lanzando mensaxes de odio de xeito continuado contra nós".

Arroxo señaló al presidente de este colectivo vecinal, sin citar su nombre, porque "comezou a lanzar este tipo de mensaxes cando coa nosa chegada ao goberno decidimos tratalo do mesmo xeito que ao resto de veciños, sen ningún tipo de privilexios".

"Linchar y "cortar el cuello"

Dos mensajes difundidos a mediados del pasado mes de julio en Facebook, que estaban plagados de faltas de ortografía, llevaron al edil nacionalista a presentar denuncia en comisaría.



"Había que linchar a Rubén Arroxo" y "soy capaz de cortarle el cuello a ese hijo de puta del Bloque, que lo piense, que no sabe lo que le espera" fueron algunos de los comentarios que vertió el denunciado en redes sociales.



Carril bici

Una de las razones que esgrimió para lanzar esos mensajes fuera de lugar eran las plazas de aparcamiento suprimidas y los árboles talados con la instalación del carril bici. Curiosamente este proyecto no ha sido acometido por el partido de Rubén Arroxo, sino por su socio de gobierno, el PSdeG-PSOE.



La alcaldesa también

La regidora local Lara Méndez tampoco se libró de la ira del denunciado en uno de esos mensajes que difundió en redes sociales, pues dijo que "lo iba a pagar" y "voy a por ellos" en el caso de que sufriese algún accidente debido a los cambios por el trazado de la senda ciclista.