Arroxo critica que las autovías siguen a oscuras y ve para Lugo improductiva la visita de Ábalos

El portavoz del BNG en Lugo, Rubén Arroxo, criticó este sábado que el Gobierno haya decidido mantener apagadas las luces de las autovías en los accesos a Lugo, algo que quedó claro en la respuesta a la iniciativa del Bloque en el Congreso, recordó.

El también teniente de alcalde de Lugo dijo que "está claro que a visita do ministro Ábalos xa viña lastrada polo seu rexeitamento cara asuntos que afectan a Lugo" y consideró que para la ciudad es grave la desatención en la seguridad en los accesos desde las autovías. "O Goberno ten moitas débedas con Lugo pero esta é unha das máis sangrantes", dijo en relación a las farolas.

Recordó que el Ejecutivo respondió al diputado Néstor Rego alegando que la normativa no justifica que haya iluminación en los accesos a Lugo. Arroxo sostuvo que el ministerio se ampara en normativas que no son válidas para Lugo, como que deben circular más de 60.000 vehículos para que se enciendan las farolas. Señaló que la realidad de Lugo es que circulan entre 7.000 y 15.000 vehículos diarios por las autovías, "que para as cifras que manexan en Madrid son poucos pero para nós, e estando as farolas colocadas, son moitos" dijo.

Sostuvo que, además, el ministerio "ten ignorado os ratios de utilización de infraestruturas para executar obras bastante máis custosas, como foi o caso da cláusula do convenio para intermodal de Santiago fai uns días".

El portavoz nacionalista recordó que los focos en las autovías lucenses se colocaron en el momento de la construcción de esas infraestructuras, pero nunca llegaron a funcionar por la negativa del ministerio a dar ese servicio. Pese a la postura del Gobierno, Arroxo dijo que para el BNG la cuestión supone "unha das nosas preocupacións" y remarcó que hay muchos ciudadanos que se dirigen a la formación trasladando su inquietud por la situación.