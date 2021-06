Arroxo afirma que o tráfico "xa é fluído" e di que Lugo vive "un día histórico"

O tenente de alcaldesa, Rubén Arroxo, definiu este 1 de xuño como un "día histórico" para Lugo no que a cidade "entra no século XXI cun novo sistema de transporte público" e no que tamén se afrontou a corte de tráfico no treito de A Mosqueira da Rolda da Muralla.

O nacionalista asegurou sobre o reordenamento do tráfico que os vehículos "están circulando con fluidez nas rúas que cambiaron o sentido da circulación". A primeira hora da mañá, coincidindo coa entradas a colexios e institutos, houbo algunas retencións.

Arroxo realizou unha viaxe en bus este martes, tras a que destacou que "Lugo está a pasar polo cambio de mobilidade máis grande acontecido nos últimos anos". As liñas de bus urbano que entraron esta en funcionamento reforzarán as conexións entre os distintos barrios e o centro da cidade, cunha frecuencia de 30 minutos nos barrios, e 10 minutos no eixo norte-sur da cidade, onde se atopa a maior parte da poboación.

Ademais, mellórase a conexión co Hula, que gañará conexións con Fontiñas, a zona sur e a avenida das Américas. Xunto coas novas liñas entran en funcionamento as novas pantallas informativas, que dan información en tempo real. Arroxo explicou que "están xa a informar sobre o paso dos vindeiros buses, e co paso dos días o propio sistema irá dando información máis precisa".

A MOSQUEIRA. A peonalización de A Mosqueira foi adxudicada á empresa Hermanos Pico Yañez, que presentou un orzamento de 588.836 euros e os traballos teñen un prazo de realización de oito meses.

A nova praza peonil resultante será un espazo multiusos, con zonas verdes e espazo para a realización de actividades culturais e de ocio, na que se respectará a visión dos arcos da Mosqueira e do edificio racionalista do arquitecto Eloy Maquieira.



Durante a pasada madrugada, púxose en marcha a modificación de tráfico na contorna de A Mosqueira xunto co cambio da sinalización horizontal. Arroxo destacou que "este cambio permitirá gañar sobre 100 prazas de estacionamento próximas ao centro".

Os cambios de tráfico entraron en funcionamento e afectan á praza Xaquín Lorenzo, Xocas, e os seus entronques con Rodríguez Mourelo e rúa Vilalba, ademais da avenida Ramón Ferreiro, Salvador de Madariaga, praza de Bretaña, rúa Dinán, rúa Galiza, rúa Celso Emilio Ferreiro, rúa Aviador Parga Cerezo, rúa Cidade de Vigo, praza da Constitución, rúa Anxo López Pérez, rúa Hermanitas e rúa San Roque.

RETENCIÓN. "Malia que á primeira hora da mañá atopamos as retencións habituais tendo en conta a magnitude dos cambios, agora mesmo o tráfico está a circular de xeito fluído, cumprindo coas previsións calculadas durante a realización do plan de tráfico", indicou Arroxo.

O cruce entre a rúa Vilalba e Ramón Ferreiro pasou a ter unha rotonda permitindo continuar por Ramón Ferreiro ou Rodríguez Mourelo, mentres que a avenida alcalde Anxo López Pérez cambiou de sentido. Para continuar cara a San Roque, o novo percorrido pasa por Salvador de Madariaga, que cambiou de sentido, continuando pola praza de Bretaña e a Rúa Dinán, onde se pode coller cara a rúa das Hermanitas, que leva a San Roque ou á rúa Cidade de Vigo, que vén de cambiar tamén de sentido para comunicar co aparcadoiro disuasorio do Seminario Menor.