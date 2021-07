Arroxo celebra o Día da Patria Galega en Lugo

O BNG celebrou na mañá deste sábado un acto público previo ao Día da Patria Galega en Lugo.

O portavoz do BNG, Rubén Arroxo, afirmou no acto que "Galiza é un País cun potencial enorme e que precisa un liderado político sen ataduras que confíe nese potencial e que non lle poña límites ao que somos, unha gran nación de xente traballadora, con capacidade e con talento".

O acto contou tamén coas intervencións de Elena Jorge en representación da asociación cidadá contra a letra pequena "Con Lupa", que nas últimas semanas realizou unha campaña contra a suba da luz, e de Miguel Fernández en representación da CIG Banca.

Por parte da Executiva Nacional do BNG interviu a deputada no Parlamento Galego Montse Prado, que afirmou que "o PP representa o pasado fronte o un Bloque Nacionalista Galego que representa o futuro", e engadiu “o BNG cada vez suma máis apoio social, cada vez máis galegos e galegas que queren unha Galiza viva, xusta e con oportunidades, unha maioría social que non deixa de medrar e que ve en nós a alternativa real ao PP para avanzar cara unha Galiza mellor".

ANA PONTÓN. A portavoz nacional da formación, Ana Pontón, participou en Cervo nun acto político, indicou "para celebrar a nación galega", que este ano terá a "emoción especial" dos reencontros tras quince meses de pandemia, da lembranza das persoas que xa non están e a emoción do agradecemento das persoas que traballaron en primeira liña na loita contra a pandemia.