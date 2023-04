Arroxo: "O calmado de tráfico seguirá sendo un dos eixos do noso traballo no próximo mandato"

El candidato del BNG a la alcaldテュa de Lugo, Rubテゥn Arroxo, afirmテウ este jueves que a partir del 28 de mayo "Lugo continuarテ。 a avanzar nunha mobilidade sostible, cun trテ。fico calmado que garanta a convivencia entre os peテウns, os coches e os medios de transporte alternativos". El polテュtico nacionalista defendiテウ su trabajo al frente de la Concellerテュa de Mobilidade y destacテウ que el Bloque habilitテウ cerca de un ciento de elementos de calmado de trテ。fico por todo el trazado urbano de la capital lucense y que su intenciテウn es continuar en esa lテュnea en el prテウximo mandato. "Seguirテ。 sendo un dos eixos do noso traballo", avanzテウ, convencido de que "hai que investir os cartos en avanzar na peonalizaciテウn pero non en crear infraestructuras obsoletas como o carril bici". Al respecto, indicテウ que en su modelo para la ciudad "as bicicletas son parte da paisaxe, non hai que encarceralas nun carril bici".

"Hai dous grandes bulos na humanidade, que Walt Disney estテ。 conxelado e que o BNG construテュu o carril bici", bromeテウ al respecto, para a continuaciテウn recordar que su formaciテウn se opuso al proxecto de carril bici en el aテアo 2015 y en el 2016, cuando se solicitaron los fondos europeos del Plan Edusi. "O carril bici テゥ unha soluciテウn para vテュas con moito trテ。fico, como a avenida Infanta Elena, o proxecto que se executou neste mandato non estテ。 a ser テコtil", aテアadiテウ.

En esa lテュnea, hizo hincapiテゥ en los "avances" conseguidos: "15 novas rテコas peonテュs tanto no centro da cidade como nos distintos barrios, 18.000 metros cadrados de novos espazos peonテュs en zonas como a Milagrosa, o Sagrado Corazテウn, Recatelo, Acea de Olga ou a Piringalla, que foron da man co resto de acciテウns de calmado de trテ。fico postas en marcha desde a テ。rea de Mobilidade, e que permitiron o funcionamento do plan de vieiros escolares seguros".

"Hoxe podemos ver a grupos de nenas e nenos indo ao colexio camiテアando sテウs a travテゥs dos vieiros escolares seguros, algo que parecテュa imposible hai catro anos", enfatizテウ, antes de expresar su deseo de que Lugo consiga "a convivencia total entre todos os medios de transporte".