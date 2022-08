Tanto el PSdeG-PSOE como el BNG tienen claro que la presidenta del PP en la provincia de Lugo y recientemente desvelada como candidata a la Alcaldía de la capital, Elena Candia, será la líder de la oposición tras las elecciones municipales de 2023.

Arroxo lamenta que no viva en Lugo

El teniente de alcaldesa del Concello de Lugo, el nacionalista Rubén Arroxo, ha calificado de "totalmente negativa" la elección de la mindoniense Elena Candia de cara a las elecciones municipales del próximo año 2022.

"Respetamos totalmente los procesos internos de los otros partidos políticos, pero vemos totalmente negativo que quien va a ser la nueva líder de la oposición sea una persona que no vive en Lugo, que no ha vivido nunca en Lugo, que no está censada en Lugo y que no tiene vinculación alguna con Lugo", criticó Arroxo.

El político nacionalista también quiso recordar que "la oposición es muy importante" y "el hecho de que la persona que la va a liderar esté totalmente desconectada de la ciudad" y "solamente vaya en unas listas electorales para poder aspirar a ser presidenta de la Diputación" es "muy negativo para Lugo", una ciudad que "tiene que seguir avanzando mucho" a través de "un proyecto de desarrollo claro de futuro". "Esto no puede ser un trampolín, es una falta de respeto para Lugo", lamentó Arroxo.

El PSOE ve "positivo" para Méndez que sea Candia

Desde las filas socialistas, el vicesecretario provincial del partido y alcalde de Castroverde, José María Arias, ha valorado de "forma positiva" para la alcaldesa y candidata del PSOE, Lara Méndez, que el PP lleve a la que durante tres meses, en 2015, fue presidenta de la Diputación de Lugo.

El número dos del PSOE provincial ha destacado que Méndez es ya "una alcaldesa consolidada (cumplirá ocho años), que tiene su familia en Lugo, que lleva años en Lugo y que antes fue vicepresidenta de la Diputación".

Eso sí, aunque admite que Candia, exregidora de Mondoñedo, es "una buena rival, porque es buena política", Arias reconoce que "aún así es asequible para que el PSOE obtenga un buen resultado".