Arroxo ve "anticuado" el carril bici y dice que no es "útil"

Un camión de reparto de mercancía golpeó este jueves a mediodía la estatua del escritor Ánxel Fole, detrás del Concello, y la tiró al suelo, dejando una impactante imagen que bien podría ser una metáfora de cómo están los ánimos en la ciudad a cuenta del debate que se está produciendo en torno al tráfico, especialmente tenso en los últimos días por las obras de peatonalización que están a punto de empezar en el casco histórico y alguna de las alternativas de tráfico propuestas. La más llamativa es que, en las primeras semanas, los vehículos e incluso un bus urbano entrarán al centro por la puerta de la Rúa Nova.

Y por si fuera poca la tormenta política y ciudadana que se ha levantado, el propio gobierno echó más leña al fuego. El BNG criticó por primera vez abiertamente y sin tapujos el carril bici construído por el área socialista. "Hai que investir os cartos en avanzar na peonalización, pero non en crear infraestructuras obsoletas como o carril bici", afirmó el primer teniente de alcaldesa y responsable municipal de Mobilidade, Rubén Arroxo.

"Hai dous grandes bulos na humanidade, que Walt Disney está conxelado e que o BNG construíu o carril bici", bromeó Arroxo, para a continuación explicar que el BNG se opuso al proyecto de carril bici en los años 2015 y 2016, cuando el entonces gobierno en minoría de Lara Méndez solicitó los fondos europeos de la estrategia Edusi. "O carril bici é unha solución para vías con moito tráfico, como a Avenida Infanta Elena. O proxecto que se executou neste mandato non está a ser útil", afirmó el candidato del BNG en un declarado intento de desmarcarse de una infraestructura que no acaba de cuajar entre una parte importante de la ciudadanía. Lo hacía, además, el mismo día en que la alcaldesa anunciaba un plan de fomento del uso de la bicicleta que, entre otros medidas, contempla la posibilidad de participar en el sorteo de 2.000 euros para adultos y 500 euros para niños.

El carril bici es "un modelo anticuado que non mellora a vida das persoas", opinan los nacionalistas, que defienden esta fórmula solo para vías grandes donde hay mucho tráfico. Frente a este modelo, su apuesta si siguen en el gobierno será seguir aplicando medidas que calmen el tráfico en la ciudad, como la colocación de pasos elevados. "No noso modelo de mobilidade para Lugo, as bicicletas son parte da paisaxe, non hai que encarceralas nun carril bici", insistió Arroxo, quien sostiene que todos los medios de transporte deben convivir en el mismo espacio.

Arroxo destacó el avance que se produjo en Lugo en los últimos cuatro años en este sentido, con la eliminación de puntos negros para la seguridad vial y la peatonalización de una quincena de calles. "A partir do 28 de maio seguiremos avanzando para que non haxa nin un só punto de Lugo no que ser un peón ou ir en bicicleta sexa motivo de inseguridade", afirmó.

El primer teniente de alcaldesa y candidato del BNG intensificó en los dos últimos días la visibilización del modelo de ciudad que defiende esta formación, con algún compromiso nuevo, como el de crear islas peatonales y verdes, para que todos los vecinos tengan un espacio para descansar y socializar a cinco minutos de su casa. Arroxo intenta así desviar el foco y que la preocupación y el debate que hay por las inminente s obras de peatonalización del centro, que dependen de la alcaldesa, Lara Méndez, no acaben salpicándole también a él.

Aclaraciones sobre el plan de tráfico del centro

Precisamente para despejar dudas, el gobierno local trasladó este jueves un informe del servicio municipal de Enxeñería en el que se detalla el plan de tráfico alternativo que se ha diseñado para los aproximadamente diez meses que durarán las obras de la Rúa Montevideo, Bolaño Rivadeneira y adyacentes y los ocho que se calcula que serán necesarios para la de la Praza de Ferrol.

En el informe se precisa que se trata de un "documento vivo" que deberá adaptarse a las "posibles contrariedades que se puedan producir" y se explica que el plan propuesto obedece a que es necesario ejecutar las dos obras a la par y de forma coordinada entre sí. La razón es que el 90% del presupuesto vendrá de la UE y las obras deben estar terminadas entre este año y el que viene.

Por esa razón, el gobierno descarta de momento variar el plan que tiene para la entrada del tráfico en el casco histórico durante las primeras semanas, cuando se cerrará el acceso por la puerta de Bispo Odoario y los vehículos entrarán por la puerta de la Rúa Nova.

Según el plan de tráfico aprobado, y que podrá ser objeto de cambios si se ven necesarios durante el desarrollo de las obras, está previsto que la puerta de la Rúa Nova sea el lugar de entrada al centro durante algunas semanas y de salida durante algunas otras.

La alternativa, según plantean Lugo Monumental y Cs, es que los coches entren y salgan por la puerta de San Fernando y bajen y suban por Montevideo y Bolaño Rivadeneira, pero de momento esta opción no está sobre la mesa porque no es viable, según el criterio de los ingenieros municipales. Hay principalmente dos razones. Una es que el ritmo de trabajo que se necesita para cumplir los plazos de la obra de la Praza de Ferrol no es compatible con la puesta a disposición de dos carriles para el tráfico. Por otro lado, habría que habilitar una glorieta provisional en la Ronda, lo que exigiría hacer "actuaciones adicionales" en el primer tramo de la Avenida da Coruña, lo que también comprometería los tiempos.

Cruce de críticas

El gobierno local aportó el informe técnico cuatro días después de que el plan fuera presentado a los vecinos y generara críticas de los partidos de la oposición y especialmente duras de Lugo Monumental, que calificó las propuestas de tráfico de "delirantes" y de "disparates". A su vez, el equipo de Lara Méndez reprochó al presidente de la asociación, Luis Latorre, el "groso calado" de sus afirmaciones sobre este y otros proyectos municipales, con los que -lamenta- pone en entredicho la cualificación y la labor de los profesionales del Concello, "colexiados e cunha extensa traxectoria laboral, sempre en prol do interese xeral, dando por sentado que a súa opinión é moito máis valiosa e acaída".