Arroxo anuncia que humanizar la muralla será una prioridad

"A humanización da muralla será unha prioridade cando sexa alcalde", manifestó Rubén Arroxo, que reivindicó la necesidad de seguir avanzando en la peatonalización de la Ronda y la protección del gran monumento romano de Lugo.

El candidato del BNG dijo que para garantizar el correcto mantenimiento de la muralla es preciso avanzar en la retirada de tráfico de la Ronda, habilitando alternativas para el tráfico.

Por ello, de cara a avanzar en la protección del entorno de la muralla, para un gobierno del BNG será prioritario acabar la segunda ronda de Lugo, conectando Agro do Rolo con la Ronda do Carme, explicó.

Recordó que la segunda Ronda lleva pendiente desde 1969 y que no se ejecutó en un tramo clave del norte de la ciudad. Es una obra clave para planificar la peatonalización de la zona norte de la muralla, recalcó.

Defendió la necesidad de avanzar en el próximo mandato y seguir mejorando el entorno del monumento más importante de Lugo, la única muralla romana del mundo que se conserva completa.

Pero avanzar en ese proceso de peatonalización requiere decisión pero también tiempo para crear otras infraestructuras por las que desviar el tráfico de la ciudad, remarcó Arroxo.

El candidato del BNG hizo su propuesta de cara a avanzar en la protección de la muralla en Duquesa de Lugo, donde colocó una valla en la que reivindica que los nacionalistas cumplieron el 95 por ciento de su programa en las áreas de gobierno que gestionaron estos últimos cuatro años.

"Moitas veces dise que os políticos fan promesas en campaña e despois non as cumpren, desde o BNG saímos a pola alcaldía porque demostramos que as nosas promesas de campaña se tornan realidade", dijo.