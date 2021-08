Arroxo acusa a Vázquez de pedirle una "cacicada" cuando arrancó el mandato

El cruce de acusaciones entre el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, y el presidente de la federación de asociaciones de vecinos, Jesús Vázquez, tras la polémica por la reforma del bus urbano se trasladó este jueves a las redes sociales, donde subió de tono tras dos mensajes de los nacionalistas. En ellos se llegó a acusar al líder vecinal de pedir "una cacicada" durante un encuentro al inicio de mandato en el que supuestamente Vázquez demandó al área de movilidad poder influir en el diseño de las obras en los barrios.

El primero en citar esta reunión fue el concejal de infraestructuras, Álex Penas, quien publicó en su cuenta de Facebook un mensaje en el que aseguró que, en 2019, Jesús Vázquez pidió a los nacionalistas que se "adicara unha importante parte do orzamento ás comandas que el tivera ben xestionar". Añade que desde el gobierno local se rechazó esta demanda, aunque se trasladó a la federación que sus propuestas "serían tidas en conta dentro da planificación como as de calquera asociación ou veciño", una respuesta que, aclara finalmente, "non sentou ben".

El mensaje de Penas fue luego posteado por Rubén Arroxo en su cuenta de Twitter añadiendo un comentario más incendiario si cabe, ya que explica que en esa reunión con Vázquez y otros líderes vecinales "díxosenos que se non queriamos ter mala relación, enténdase entre liñas, tiña que poder decidir nunha porcentaxe do orzamento". Arroxo añade que se le respondió a Vázquez que era un vecino más, sin más derechos que el resto, algo que el dirigente vecinal no aceptó. El teniente de alcalde finaliza el tuit con un contundente "non imos cederlle á cacicada".

"BARRIOBAJERO". La respuesta de Vázquez a estos comentarios fue la de tildar a Arroxo de "barriobajero" y desmentir que llegasen a intentar tal "cacicada".

"Nosotros estamos pidiendo cosas todos los días, pero son las que nos trasladan las asociaciones y, si se pueden llevar a cabo, mejor", dijo el líder vecinal, que recuerda que en el Concello ya estuvieron vigentes los presupuestos participativos con Orozco y luego con Méndez.

Vázquez también arremetió contra los ediles nacionalistas, de los que dice que "viven de la política porque es su medio de vida y no tienen dónde caerse muertos".