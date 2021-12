O tenente alcalde, Rubén Arroxo, fixo balance das actuacións executadas polas áreas da tenencia de alcaldía do goberno municipal no debate sobre o estado do concello. Afirmou ao inicio da súa intervención que "este ano este debate debería centrarse en destacar as accións postas en marcha polo goberno de Lugo, despois de que o ano 2020 moitos plans se tivesen que retrasar para atender á situación sanitaria". Arroxo afirmou que "este ano Lugo pasou por grandes transformacións nun ano de moitos cambios e de proxectos moi importantes para o Concello".

A transformación do bus urbano foi "un dos proxectos de maior peso dos levados adiante pola área de Mobilidade no ano 2021". Rubén Arroxo afirmou que "realizamos unha renovación total das liñas, borrando o modelo anterior, que tiña máis de 20 anos, e realizando un novo sistema de transporte público desde cero".

Arroxo destacou que "desde o principio sabiamos que ía ser un traballo complicado, contabamos un tope de quilómetros a utilizar, o que impediu chegar a todas as zonas da cidade, mais conseguimos facer un importante traballo técnico e político positivo, que permitiu mellorar o bus urbano". A área de Mobilidade recibiu máis de 800 suxerencias veciñais, entre as que destacaban a mellora das conexións co Hula, coas zonas industriais e a mellora da conectividade da cidade co Campus.

"O 1 de xuño iniciouse un proxecto importantísimo para Lugo, a peonalización do espazo máis simbólico da cidade, o tramo da Muralla onde se atopan os arcos da Mosqueira", afirmou o tenente alcalde, que destacou "a peonalización da Mosqueira creará un espazo de uso para a veciñanza e para as persoas que visiten Lugo".

Para Rubén Arroxo, "esta peonalización vai marcar un antes e un despois na visión que temos da Muralla, unha vez remate esta peonalización, será un espello no que poderemos ver o futuro dunha muralla totalmente peonil".

A área de Mobilidade realizou durante este ano outra intervención na contorna da Muralla, a transformación da Ronda no treito entre as rúas Santiago e Vilalba, "un lugar único, dos poucos do mundo onde conflúen tres patrimonios da humanidade, un espazo no que, de ver aos coches pasar rozando a Muralla, pasamos a un espazo peonil que permite mellorar a imaxe dos tres patrimonios cun espazo completamente renovado".

En 2021 o Goberno de Lugo avanzou no calmado do tráfico nos entornos escolares, "unhas actuacións que a comunidade educativa reclamaba e nas que desde o Concello traballamos e continuaremos traballando para que calquera persoa, e especialmente as nenas e nenos poidan ir con seguridade", afirmou Arroxo.

"De cara ao 2022 continuaremos avanzando para que as nenas e nenos vaian a pé aos colexios, algo que non é só educativo, senón que suporá un gran beneficio medioambiental ao reducir os fumes e ruídos das nosas rúas", afirmou Arroxo.

"Seguimos avanzando na transformación do espazo público da cidade, en poucas semanas comezaremos a peonalización de Recatelo"

"Todas as intervencións realizadas no centro da cidade teñen que ir ligadas aos traballos nos barrios, onde vive a maior parte da poboación", afirmou Rubén Arroxo, que engadiu "no 2021 renovamos a práctica totalidade dos viais deteriorados en zonas periurbanas como Castelo, Galegos, As Gándaras ou Albeiros, porque calquera persoa ten dereito a unhas infraestruturas coidadas cada vez que sae da casa". O tenente alcalde destacou tamén as melloras no alumeado público executadas durante este ano. "Melloramos a iluminación, eliminando zonas de sombra e reducindo os consumos, o que permitiu reducir emisións e facer que a rede de alumeado público de Lugo funcione mellor cun menor custo para o Concello en consumo eléctrico", afirmou Arroxo.

"Seguimos avanzando na transformación do espazo público da cidade, en poucas semanas comezaremos a peonalización de Recatelo, a creación dunha plataforma única na rúa Luís Seoane na Milagrosa e a renovación de Lamas de Prado, tres proxectos importantes para a cidade, aos que se unirá en poucas semanas tamén a construcción da pasarela peonil que unirá a rúa Primavera co centro de saúde de San Roque, mellorando a accesibilidade na zona de Fontiñas", afirmou Rubén Arroxo en referencia aos traballos que comezarán nas primeiras semanas de 2022.

"No 2021 seguimos coa nosa aposta pola cultura local, apoiando o traballo das e dos artistas de Lugo e recoñecendo a súa calidade", afirmou Rubén Arroxo, que engadiu "a numerosa programación cultural de calidade organizada de xeito contínuo durante todo o ano viuse complementada con esta edición do San Froilán, que demostrou unha vez máis ser a gran festa do outono galego, e na que toda a veciñanza e as persoas que nos visitaron actuaron con seguridade e responsabilidade", afirmou o Tenente Alcalde.

Arroxo marcou como obxectivo para 2022 "continuar o traballo para que Lugo sexa unha cidade máis marabillosa do que xa é"

Rubén Arroxo destacou o traballo realizado durante este ano de cara a dinamizar a Praza de Abastos e o Mercado Municipal. "Hoxe podemos ver estes espazos cheos de vida, ocupados por novas xeracións de vendedoras e vendedores que continúan a achegar productos de calidade a estas dúas instalacións históricas que contan cun emprazamento totalmente renovado", afirmou o Tenente Alcalde

Arroxo rematou a intervención destacando que o Goberno de Lugo "está a funcionar e conseguindo que Lugo camiñe cara adiante", e marcou como obxectivo para 2022 "continuar o traballo para que Lugo sexa unha cidade máis marabillosa do que xa é, tanto para vivir como para visitar".