Localizada una entrada de agua a chorro en el nuevo auditorio

El nuevo auditorio de Lugo sigue siendo una caja de sorpresas y, en la recta final de la puesta a punto a que está siendo sometido para poder ponerlo en funcionamiento, se ha localizado una entrada de agua a chorro en el edificio.

El agua llega en cantidad y con fuerza al foso de uno de los ascensores a través de un agujero en el murete de hormigón armado. Se detectó cuando se llevaban a cabo trabajos para poner a funcionar las instalaciones del edificio, entre ellas los ascensores, y todo apunta a que esa filtración ya existió en el pasado, fue corregida y reapareció. Se tiene esa sospecha porque se ha observado que el punto por el que entra el agua ya había sido taponado previamente.

La procedencia del agua se desconoce. Podría llegar debido a una fisura del aljibe para protección contra incendios o podría proceder directamente del terreno en el que se encuentra el auditorio, por escorrentías o por agua que mane en esa zona. Esta es la hipótesis que tiene más fuerza por la cantidad de agua que entra y porque en la zona se han observado varios puntos en los que mana agua.

La solución a este problema, al menos de forma puntual, no parece difícil, ya que se trataría de volver a taponar ese agujero, por lo que no necesariamente tendría que implicar mucha demora en la puesta a punto del edificio para su apertura. Parece más difícil hallar una solución definitiva, que garantice que la pared no vuelva a romper. Sería necesario, en primer término, localizar el origen del agua y, a priori, no parece fácil, según apuntan los arquitectos que trabajan actualmente en el auditorio.

En todo caso, para hacer la reparación en la pared del foso del ascensor y afrontar otras deficiencias que, según la empresa encargada de repararlas no fueron detectadas hasta que inició los trabajos, la firma ha solicitado ahora una ampliación del contrato, que era de 287.000 euros. No se trata de una cantidad muy elevada -es probable que no llegue al incremento del 20% que permite la Ley de Contratos, señala el director de la obra- pero es necesaria porque se localizaron más problemas de los que se habían visto, dice, como "más agujeros, más entradas de agua, más metros de suelo levantado...".

El gobierno de Lara Méndez rechaza pronunciarse, de momento, acerca de qué supondrá este nuevo imprevisto, más allá de la necesidad de buscar la fórmula para afrontar ese gasto y decidir de qué manera se acomete la reparación.

Por esa razón, rechaza también hablar de una posible demora en la apertura del auditorio, para la que, recuerda, no hay fecha establecida. El objetivo, insiste, siempre ha sido ponerlo a disposición de ciudadanos y artistas en cuanto reúna condiciones, algo que no sucedía por los problemas de obra que tenía el edificio, reitera. No obstante, estos se abrían agravado debido al tiempo que lleva cerrado desde que la Xunta acabó la construcción, en 2016. Desde junio de 2020 está en manos del Concello.