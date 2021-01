El arreglo de Serra de Meira sigue parado por falta de acuerdo de Xunta y Concello

El arreglo de la calle Serra de Meira, que une las glorietas de Paradai y Adolfo Suárez y es una de las obras incluidas en el plan Paradai, sigue en vía muerta ante la falta de entendimiento entre la Xunta y el Concello para desbloquear el informe negativo emitido por la Confederación Hidrográfica del Miño Sil (CHMS), que en 2015 rechazó el proyecto presentado al considerar que afectaba al cauce del río Rato.

Desde entonces, no hubo avances para desatascar esta situación, a pesar de que el Gobierno gallego incluye cada año en los Orzamentos una partida presupuestaria de 500.000 euros para ejecutar un proyecto que todavía no tiene ningún permiso.

El delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, asegura que gobierno local y CHMS deben superar "o bloqueo provocado polas súas discrepancias. O Concello e a Confederación comprometéronse a acometer unha actuación no contorno do río Rato que permitise acometer as obras previstas no plan Paradai con seguridade xurídica. Actualmente existe un problema de compatibilidade entre o previsto no PXOM de Lugo para a zona e o que entende a Confederación que pode ser autorizable".

Arias añade que el proyecto técnico para la obra de Serra de Meira "xa foi redactado", lo que a su entender "demostra que a Xunta cumpriu coa súa parte" y recuerda la partida prevista en los Orzamentos de 2021 para ejecutar los trabajos. "A Administración autonómica colaborou en todo o posible para materializala obra. Hai que lembrar que esta é unha vía de titularidade municipal, na que, segundo o acordado, a Xunta redacta o proxecto, contrata, paga e executa a obra. O Concello, pola súa banda, debe pór a disposición da Xunta os terreos coas autorizacións pertinentes", señala.

El proyecto presentado por la Xunta en 2015 fue rechazado por la CHMS al considerar que la acera anexa al parque del Sagrado Corazón, por sus dimensiones, obligaba a que el muro de contención sobre el que se asentaba invadiese terrenos del cauce del Rato, por lo que sería necesario reducir el tamaño de la zona peatonal. Pero el PXOM fija unas dimensiones de la calzada y la acera que, en caso de reducirse, obligaría a una modificación puntual del plan urbanístico. Sin embargo, para el Concello este cambio en el PXOM no sería la mejor solución ya que, según señala el concejal de urbanismo, Miguel Couto, "unha tramitación simplificada levaría, como mínimo, 25 ou 30 meses".

MESA TÉCNICA. Por ello, el edil plantea que sean los técnicos de Xunta, Concello y Confederación quienes aporten una solución para tratar de desbloquear la situación y para ello se abre a convocar una mesa de trabajo.

Preguntado sobre si esta opción ya había sido planteada anteriormente a la Xunta, Couto asegura que cuando se le ofrecía al anterior delegado en Lugo respondía con "exabruptos" y se remitía al argumento de que la administración autonómica ya habían presentado en su día un proyecto para Serra de Meira, Sin embargo, espera que el nuevo responsable de la delegación acepte ahora el guante de la mesa técnica.