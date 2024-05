Arrancan los trabajos de bacheo que afectarán a unos 200 puntos de Lugo

El concejal de Infraestruturas Urbanas, Alexandre Penas, anunció que se acaban de iniciar los trabajos de bacheo en distintas zonas de Lugo. "Para realizar estes traballos é preciso unha previsión meteorolóxica favorable durante varios días para permitir que o novo asfalto asente e a intervención sexa duradeira", explicó y añadió que hay registrados cerca de 200 puntos donde realizar intervenciones, y entre este miércoles y jueves se actuó ya en más de 20 de ellos.

Los trabajos de reparación en el tejido urbano se realizan tanto por la brigada municipal de vías y obras como por parte de una empresa de mantenimiento de vías públicas contratada por el Ayuntamiento. Penas explicó que la primera es capaz de responder en un tiempo reducido a pequeños arreglos como baldosas sueltas o bolardos en mal estado, mientras que la empresa de mantenimiento permite atender a reparaciones de mayor tamaño.

También recordó la importancia de que los vecinos hagan llegar sus necesidades a las distintas áreas del gobierno municipal. "As veciñas e veciños de cada zona saben de primeira man as necesidades da súa zona. Moitas veces trátanse de pequenos arranxos, que a brigada municipal de obras trata de resolver no menor tempo posible para garantir o bo estado da cidade", señaló Penas.

Una de las particularidades de los trabajos que realiza la empresa Ogalia para el Ayuntamiento como adjudicataria de las obras más complejas de bacheo es que, en, en vez de tapar solo el bache, recorta su perímetro y hace una especie de parche que queda más uniforme y es más duradero.

Son tareas que en ocasiones requieren de maquinaria de la que no dispone la brigada municipal, por esa razón hace tiempo que serecurre a una empresa auxiliar, que inicialmente se contrataba recurrentemente a lo largo del año cuanso era preciso intervenir en alguna calle. Sin embargo ya en el anterior mandato se decidió que se sacara a concurso anual para evitar el abuso de contratos menores.Este nuevo contrato se hizo a finales de marzo pero no ha podido iniciar los trabajos hasta ahora por las condiciones meteorológicas.

Las lluvias demoraron las reparaciones

Las constantes lluvias que cayeron en la ciudad durante abril y también en los primeros días de mayo demoraron la reparación de los baches en las vías de la ciudad. El contrato de Ogalia establece que el Concello destinará un máximo de 200.000 euros por año para reparaciones urgentes.