Los arquitectos recelan de las Eccom para agilizar licencias

La delegación lucense del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia recela de la propuesta lanzada esta semana por el PP, que también defiende la patronal de la construcción, para agilizar la obtención de licencias urbanísticas en el Concello de Lugo. Se trataría de permitir el uso de Entidades de Certificación de Conformidad Municipal (Eccom), que pueden avalar la legalidad técnica de un proyecto, de manera que este no tiene que ser informado por los técnicos municipales y el Concello tiene que conceder licencia en el plazo de un mes.

El Colegio de Arquitectos recela de esta vía, porque además de que considera que es "privatizar" un servicio y dejar fuera de juego a los profesionales que no puedan pagarlo -estos tendrían que ir por la vía convencional-, cree que es la administración pública quien tiene que garantizar el cumplimiento de la legalidad. Es el argumento que utiliza también el gobierno de Lara Méndez para descartar esta herramienta.

La entidad colegial cree que con Eccom no queda claro de quién es la responsabilidad última, pero la demora en la obtención de licencias le preocupa mucho, por lo que lo que propone es firmar un convenio temporal con el Concello para ayudar a deshacer el atasco que existe en este momento.

El colegio no tiene datos actualizados del número de expedientes que esperan por licencia, pero su presidenta asegura que, si no se toman medidas, el problema se va a agravar porque se están visando muchos más proyectos que el año pasado. "O traballo, sobre todo de rehabilitación, pero tamén de obra nova, está aumentando en Lugo, como no resto de Galicia".

Los arquitectos no ven mejora en los tiempos de respuesta del Concello a pesar de que el gobierno local mantiene que está haciendo cambios para mejorar el servicio. En las últimas semanas redistribuyó tareas entre el personal, este año aprobó un par de unificaciones de criterios de normativa urbanística, para evitar interpretaciones distintas en función del técnico, y prepara una ordenanza de trámites urbanísticos que pretende ahondar en este aspecto.

En 2020 aprobó el 67% de las licencias, pero es la segunda urbe más lenta

La espera media es de 15 meses, según una encuesta que hizo el Colegio de Arquitectos a principios de año

El Colegio de Arquitectos recuerda que, según la encuesta realizada entre sus asociados en el primer trimestre de 2021, Lugo es, tras Ferrol, la segunda ciudad gallega donde más se tarda en conceder un permiso para edificar, una media de 15,80 meses. No obstante, este no es un problema exclusivo del Concello lucense, ya que en Galicia el tiempo medio de espera en la tramitación municipal de licencias fue de más de 13 meses para expedientes de 2019 y 2020. El plazo máximo que establece la ley es de tres meses.

El estudio fue realizado a través de las aportaciones de 230 arquitectos y Lugo es la ciudad que tiene menos demora cuando se trata de licencias sometidas a autorización de Patrimonio.

Figueiras volvió a rechazar alguna de las explicaciones que da el gobierno local para justificar la demora. Desde la concejalía de urbanismo se asegura que a menudo hay que reclamar información a los promotores porque los proyectos llegan incompletos o con fallos. Según datos municipales, en el 40% de los expedientes aprobados en junta de gobierno en 2020 fue necesario reclamar entre tres y seis veces.

El problema se suele concentrar en estudios de arquitectura que tienen mucho volumen de trabajo, reconoce el gobierno. La Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (Apec) admite que este problema puede existir en algunos casos, pero que no se puede generalizar, y el Colegio de Arquitectos mantiene que sus profesionales trabajan en muchos otros concellos y que solo reciben esta queja en Lugo.

El gobierno local aporta sus propios números para dar cuenta del esfuerzo que hace en materia urbanística. En el año de la pandemia sacó adelante casi el 67% de las solicitudes de licencias de obras presentadas, dice.

La primera Eccom de Galicia ve restrictiva la normativa y pide que se les dé juego

Aucatel fue la primera Eccom que se acreditó en Galicia, en 2016, pero trabaja fundamentalmente en Madrid porque asegura que la normativa gallega apenas facilita la labor de estas entidades en la comunidad autónoma. Cree que la falta de impulso a las Eccom y la resistencia de los concellos a permitir su labor —no funcionan en ninguno— se debe a que, en el fondo, restan trabajo y competencia a los profesionales del sector público.

Vicente Castillo, de Aucatel, asegura, además, que en este momento en Galicia las Eccom solo tienen competencia para tramitar licencias ligadas a actividades comerciales, extremo que niega la Xunta. La delegación del Gobierno gallego en Lugo confirmó que el artículo 54 de la Ley de Simplificación Administrativa e Apoio á Reactivación Económica de Galicia, de febrero, da esta opción para actuaciones de desarrollo de suelo empresarial o residencial.

La primera Eccom de Galicia ve restrictiva la normativa y pide que se les dé juego

Aucatel fue la primera Eccom que se acreditó en Galicia, en 2016, pero trabaja fundamentalmente en Madrid porque asegura que la normativa gallega apenas facilita la labor de estas entidades en la comunidad autónoma. Cree que la falta de impulso a las Eccom y la resistencia de los concellos a permitir su labor —no funcionan en ninguno— se debe a que, en el fondo, restan trabajo y competencia a los profesionales del sector público.

Vicente Castillo, de Aucatel, asegura, además, que en este momento en Galicia las Eccom solo tienen competencia para tramitar licencias ligadas a actividades comerciales, extremo que niega la Xunta. La delegación del Gobierno gallego en Lugo confirmó que el artículo 54 de la Ley de Simplificación Administrativa e Apoio á Reactivación Económica de Galicia, de febrero, da esta opción para actuaciones de desarrollo de suelo empresarial o residencial.

Figueiras trasladó a Candia la necesidad de que los concellos impulsen concursos de proyectos

La presidenta de la delegación lucense del Colegio de Arquitectos de Galicia, Carmen Figueiras, se reunió este martes con la presidenta provincial del PP, Elena Candia, a la que trasladó la necesidad de que las administraciones, especialmente las locales como los concellos, impulsen concursos de proyectos.

En el encuentro, dentro de la ronda que Candia está manteniendo con distintos colectivos, Figueiras también demandó "transparencia e información" sobre los fondos europeos y expuso la preocupación de los arquitectos ante los retrasos que se dan en algunos ayuntamientos ya que esas dilaciones pueden suponer pérdida de recursos.

Asimismo habló a Candia de las ayudas públicas, ya que desde el colegio también proponen que desde las administraciones las futuras subvenciones destinadas a rehabilitación energética para promotores sean gestionadas como anticipos y que incluyan los costes de los honorarios de los técnicos y de quienes realicen la gestión de las propias ayudas.

Sin cita presencial en urbanismo

La situación sanitaria por el covid está estabilizada y la normalidad ha vuelto ya a muchos ámbitos, pero no al servicio municipal de urbanismo en algunos aspectos.



Solo por teléfono

Los profesionales del sector de la construcción que necesitan hacer consultas en la concejalía de urbanismo se quejan de que solo se les atiende telefónicamente y que no se les permiten citas presenciales, esenciales en algunos casos en los que es necesario cotejar documentación, dicen. Esta situación fue denunciada ya hace semanas por el PP y en los últimos días volvió a hacerse eco de las quejas.