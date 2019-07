'Armas pal pleno'

"Segue a ser o neno impertinente da clase. Teña un pouco de educación". El reproche de la alcaldesa, Lara Méndez, al viceportavoz del PP, Antonio Ameijide, que lo recibió como una medalla, dejaba claro en el primer pleno del nuevo curso político que por muchas novedades que hubiera, algunas cosas no van a cambiar. Y que esas costumbres que se mantienen no son precisamente las mejores, y más teniendo en cuenta que la mayor parte de los puntos más importantes se aprobaron por unanimidad.

El primer pleno ordinario del nuevo mandato sirvió, por ejemplo, para que debutaran en el debate del día los responsables de economía y urbanismo del gobierno, Paula Alvarellos y Miguel Couto, o el concejal de Ciudadanos Juan Vidal-Pardo. También para darle forma física a la nueva correlación de fuerzas, con el nacionalista Rubén Arroxo a la derecha de Lara Méndez y siendo interpelado directamente como el teniente de alcalde que es.

Ambos, Méndez y Arroxo, PSdeG y BNG, trataron de mostrar una unidad de acción que tanto PP como Ciudadanos van a poner a prueba constantemente. El lunes, a la primera ocasión, lo hicieron cabalgando sobre dos mociones de los populares, una sobre O Garañón y otra sobre la contratación de Def con Dos para el San Froilán.

El debate sobre el mamotreto de las cuestas del Parque es una de esas cosas que no van a cambiar, en opinión de Antonio Ameijide, porque la alcaldesa se limita en este asunto a "protexer ao seu padriño político", tratando de matar de este modo tres pájaros de un tiro: Lara Méndez, el exconcejal de urbanismo José Ramón Gómez Besteiro y Álvaro Santos, que pasaba por allí.

Tanto el concejal del PP como Ciudadanos trataron de picar en este punto a Rubén Arroxo, recordándole un pasado plagado de críticas por la actuación del gobierno con O Garañón. Pero el nacionalista no se dio por aludido y sus concejales votaron junto a sus socios para rechazar una moción que, por otro lado, tampoco parecía tener otra función que señalar supuestas contradicciones internas porque solo pedía seguir buscando una solución .

CONCIERTO. Algo similar, pero con los papeles cambiados, sucedió con la contratación del grupo Def con Dos para la fiestas de San Froilán, anunciado por la concejala nacionalista Maite Ferreiro como un acto en defensa de la libertad de expresión pocos días después de que PP, Cs y Vox anularan en Madrid un concierto del grupo de César Strawberry.

El autor de Armas pal pueblo había sido condenado por el Tribunal Supremo por enaltecimiento del terrorismo y menosprecio a las víctimas, por lo que tanto los naranjas como los populares acusaron al gobierno de politizar las fiestas y malversar el dinero público. Ramón Carballo, aprovechando, instó a Lara Méndez a que se retratara al respecto, si bien esta no pudo oírlo porque se había ausentado del pleno justo en el momento en que se comenzaba a debatir esta moción.

Regresó, eso sí, a tiempo para votar en contra y para escuchar los argumentos de Ferreiro, que incluyeron referencias a los vientres de alquiler, a las guerras de África, a los muertos en el Mediterráneo y a acosadores sexuales en Lugo. Luego quiso decir algo sobre la contratación del grupo y el San Froilán, "pero xa non digo nada porque non me queda tempo", se lamentó.