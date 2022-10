Ariel Rot: "De Tequila y Los Rodríguez añoro eso de ser un joven inconsciente"

Ariel Rot formó parte de dos de los grupos de rock más famosos de España: Tequila y Los Rodríguez. Exiliado de su Argentina natal con apenas 17 años, emprendió en Madrid una carrera musical brillante que se ha prolongado durante más de cuatro décadas. Ahora, junto a Kiko Veneno, recorre la Península embarcado en una gira muy especial: Un país para escucharlo. Actúan este martes 11 de octubre, a las 22.00, en la Horta do Seminario, con motivo del San Froilán.

¿Cuál es el objetivo del espectáculo ‘Un país para escucharlo’ con el que está de gira?

Lo de ‘objetivo’ suena un poco corporativo. Nunca nos hemos sentado a hablar del tema, es algo que se da por hecho. Subir al escenario implica un compromiso con el público, pero también con nosotros mismos: disfrutar, conmoverse, emocionarse, tocar y cantar lo mejor que podemos; vivir un momento único, que la gente lo note y vibre con nosotros.

En cada concierto cuentan con la participación de artistas locales emergentes, ¿considera que estas actuaciones les sirven a todos ellos de verdadera ayuda para avanzar en su carrera y encontrar más adeptos entre el público de su tierra?

Lo bonito de esto es cómo la gente se vuelca con ellos y el cariño que demuestra con sus artistas locales. A veces son muy conocidos, otras no, pero el efecto que se produce siempre es poderoso. Compartimos canciones con ellos de su repertorio o del nuestro, y es un momento de complicidad especial. Se generan sinergias inesperadas y misteriosas… Es muy emocionante.

El espectáculo que proponen nace del programa homónimo que usted presenta en La 2 de TVE. ¿Esta experiencia le ha ayudado a entender mejor el trabajo de los periodistas?

Puede ser. Siempre respeté el trabajo del buen periodista y ahí, en el programa, estuve cerca de entender ciertas técnicas, y me encantó. Igualmente, no me siento ni remotamente cerca de ser un periodista, simplemente me dedicaba a conversar de temas que me interesaban en un ambiente informal y relajado.

Ahora, cuando es usted el entrevistado, ¿enfoca el encuentro de otra manera?

La verdad es que no, pero fueron muchas horas de vuelo frente a las cámaras.

Nació en Buenos Aires, una ciudad heterogénea que ha sido cuna del tango, del rock nacional (precursor del rock en habla hispana) y de la cumbia villera, por citar solo algunos géneros. ¿Qué tiene su música del dinamismo porteño?

El rock argentino de los años 60 y principios de los 70 es la música con la que me crie. Durante ese periodo no escuchaba otra cosa: Manal, Almendra, Los Gatos, Vox Dei, Moris, Pappo’s Blues, Pescado Rabioso, Charly García y muchísimos más. En fin, es imposible que no me haya influenciado toda esa música fabulosa. Además, en mi casa y en el barrio se escuchaba tango, pero no le presté atención hasta más adelante. No es una música fácil para un niño, aunque creo que algo de ella incorporé en los textos, en la manera de hacer solos… Al final uno va armando su propia constelación musical.

¿Cree que, pese al drama, su exilio en Madrid sirvió de empujón a su carrera musical? ¿Cómo cree que hubiera sido su trayectoria de haber terminado su adolescencia y primera juventud en Argentina?

Yo descubrí que era músico a los siete años. ¿Qué hubiese ocurrido si hubiese nacido en Nueva York o en Japón? Eso no se puede saber, pero seguro que estaría haciendo música. No tengo dudas. Buenos Aires es un buen sitio para ser músico, pero en el año 1976 mi familia estaba en una lista de personas non gratas, así que no pudo ser. Aunque, como bien dices, España me dio una gran oportunidad.

¿Cómo nace Tequila? ¿Esperaban semejante éxito?

¡Ni de coña! Nace de unos chavales que se juntan a tocar, dejan el colegio y ponen toda su energía en hacer canciones y en sonar bien, nada más.

Después de Tequila, regresó a Argentina, donde comenzó a trabajar con Andrés Calamaro. ¿Cómo fue el reencuentro con su tierra?

Argentina salía de una dictadura sangrienta y se vivía algo muy parecido a lo que ocurrió aquí a finales de los 70: ¡un momento impresionante! Fui por seis meses y me quedé tres años.

Alguna vez ha dicho que los primeros años con Los Rodríguez fueron económicamente duros, pero que vivieron cosas increíbles. ¿Qué es lo que más nostalgia le produce de aquella época?

¡La inconsciencia! Qué hermoso ser un joven inconsciente.

Volviendo a la actualidad, ¿cree que el rock tiene futuro?

Creo que sí. Fue la música más importante del siglo XX y el presente de la música no sería como es si el rock no hubiese existido. Ya sabemos cuál es la música predominante hoy, pero igualmente hay mucha gente haciendo muy buena música.

¿Qué bandas jóvenes considera que apuntan maneras?

Me gustan las Ginebras, las Estrogenuinas y las Hinds.

Después de cuatro décadas de carrera, ¿qué motivación le sigue llevando a los escenarios?

Los nuevos proyectos, tocar con nuevos músicos… ¡¡Exactamente lo que estoy haciendo!!

El día 11 estará en Lugo. ¿Qué diría que le ha dado a usted la música gallega?

Tengo claro que, en los 80, el humor ácido y la melancolía la pusieron dos grupos gallegos: Siniestro Total y Golpes Bajos.