Arias traslada a colectivos sociales que la Ronda Este no afecta al paseo del Rato

La delegación territorial de la Xunta en Lugo acogió este viernes una sesión informativa sobre la Ronda Este a la que acudieron representantes de diferentes asociaciones, empresarios y público en general. En la misma, el delegado, Javier Arias, indicó que "non se afecta ao paseo do Rato ao actuar no perímetro exterior, e que os argumentos en contra comezaron antes de coñecer o novo proxecto, que presenta importantes variacións no trazado, para reducir o impacto ambiental" .

La reunión se enmarca en la ronda de contactos que está manteniendo el delegado territorial, junto con el jefe del Servicio provincial de la Agencia Galega de Infraestruturas, Gerardo Pallares, para explicar la actualización del trazado de la carretera y las mejoras que introduce, especialmente en cuanto a las aficiones paisajísticas y ambientales.

Arias destacó que la Xunta está "convencida de que é a mellor alternativa posible para dar resposta á vella demanda da cidade de pechar o anel de circunvalación previsto no PXOM".

Por otra parte, el colectivo ecologista Adega acaba de reclamar a la Confederación Hidrógráfica Miño-Sil confirmación sobre si ha autorizado el proyecto de construcción de Ronda Este. Además, en cualquier caso, solicita al ente público que deniegue las realización de las obras, "xa que o proxecto conta cunha avaliación de impacto ambiental totalmente desfasada sen contemplar a nova normativa en materia de augas", según Adega.