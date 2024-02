A Asociación da Prensa de Lugo, en colaboración co Colexio de Xornalistas, ofrecerá un debate entre Javier Arias, Olalla Rodil e Lara Méndez na recta final da campaña electoral das autonómicas do 18-F.

A Asociación de Prensa de Lugo, en colaboración co Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, organiza o vindeiro 14 de febreiro un debate electoral con membros dos tres partidos que actualmente teñen representación no Parlamento de Galicia. Será ás oito da tarde no salón de actos da Deputación, será aberto ao público e será retransmitido en directo a través dos canais de Youtube das entidades convocantes, e tamén a través da páxina web de El Progreso, grazas ao traballo dos alumnos do Centro de Formación Audiovisual da Deputación. A sesión tamén quedará gravada para o seu visionado posterior.

Os participantes no debate serán a cabeza de lista do BNG pola provincia de Lugo, Olalla Rodil, e os números dous das candidaturas do PP, Javier Arias, e do PSOE, Lara Méndez. As entidades convocantes do encontro convidaron a debater aos números un das candidaturas popular, Elena Candia, e socialista, José Ramón Gómez Besteiro, quen ademais é candidato á presidencia da Xunta, pero ambos rexeitaron participar. O debate será moderado polo xornalista Arsenio Coto, membro da Asociación da Prensa de Lugo.

O debate celebrarase na recta final da campaña electoral do 18-F, a só catro días da xornada de votación. E co ánimo de que sexa o máis dinámico posible e de que cada un dos candidatos poida presentar de forma directa e sintética as propostas que as súas formacións teñen para algúns dos problemas que máis preocupan aos cidadáns, e que, á vez, poidan confrontalas, o formato elixido nesta ocasión non é o habitual esquema de grandes bloques temáticos. A Asociación da Prensa e o Colexio de Xornalistas elixiron dez asuntos que consideran que están no debate público e que son clave para o devir de Galicia e o moderador introduciraos cunha ou varias preguntas para invitar os candidatos a falar e a debater sobre eles.

A duración do debate será dunha hora e non haberá preguntas do público.