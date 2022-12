Arias para los pies a la federación de vecinos ante sus ataques a la sanidad

El delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, ha remitido una carta a Jesús Vázquez, presidente de la federación vecinal, para recordarle que la compra del equipo de Neurorradiología intervencionista que facilitará hacer en el Hula un tipo de cirugía del ictus hasta ahora no disponible en Lugo ya está adjudicado desde agosto por 1,2 millones de euros a la empresa Siemens. "Este novo equipo, como xa se anunciou publicamente, permitirá tratar na provincia patoloxías que ata o momento se derivaban a outros centros sanitarios, como a realización de trombectomías na fase aguda do ictus", puntualiza.

Responde así al comunicado de una plataforma integrada en la federación en la que amenazaba con movilizaciones en la calle si no se les aseguraba con rapidez que Lugo contaría con una unidad de alta resolución del ictus. En el documento, citaban un listado de reclamaciones entre las que se incluyen algunas ya existentes en el Hula —como las guardias de Neurología 24 horas anunciadas por el propio jefe del servicio del Hula hace dos años— y otras, como la guardia de Neurorradiología para hacer trombectomía del ictus.

Arias explica en la carta a Vázquez que el nuevo equipo del Hula se compró con fondos Next Generation, igual que el primer PET-TC con el que contará el Hula o la primera resonancia magnética fija que tendrá el hospital de Burela. Y añade que la Xunta ya ha licitado con fondos propios una obra específica en el Hula para adaptar la sala de Neurorradiología donde se colocará esa tecnología. "Esta obra foi licitada no pasado mes de outubro, está na fase final do seu proceso de adxudicación e terá un custo superior aos 800.000 euros", explicó.

El delegado concluye que "lonxe de ningún movemento para reducir estas prestacións sanitarias na nosa área", la Xunta prevé una inversión de más de dos millones de euros para que "no ano 2023 a unidade de ictus do Hula conte con novos espazos e equipamentos que permitirán a total atención ao ictus dentro de Lugo". Confía en que la misiva sirva para "aclararlles posibles dúbidas sobre este asunto" e invita a la federación a "sumarse ao obxectivo da Xunta de dotar aos lucenses dos mellores equipamentos sanitarios".

La trombectomía mecánica del ictus es un tipo de cirugía mínimamente invasiva que debe hacerse en las seis primeras horas después de que se produzca el ictus. No se recomienda para todos los casos sino solo para algunos de los isquémicos, que son, por otra parte, el 80% de los ictus cuando no funciona el tratamiento trombolítico.

Se beneficiarán más de cien lucenses al año

Más de cien lucenses al año podrán beneficiarse de una trombectomía del ictus en el Hula. En estos momentos, aquellos pacientes que precisan esa cirugía —que tienen un ictus isquémico y para quienes no se recomienda tratamiento trombolítico o si no resulta eficaz— son trasladados al hospital de A Coruña.



Más casos. Una vez que la sala esté operativa en el Hula, algo que la Xunta anuncia para 2023, estará en condiciones de atender más demanda.