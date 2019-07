Arias peleará por dirigir el PSOE al ver a Otero como candidata "teledirixida"

El alcalde de Castroverde, Xosé María Arias, peleará por la secretaría provincial del PSOE frente a la diputada autonómica Patricia Otero, a quien respeta y valora, según asegura, pero a quien ve como una candidata "teledirixida". Después de varios días en los que Arias evitó confirmar sus intenciones, ambos formalizaron ayer su precandidatura -ella justo antes de cerrarse el plazo- y ahora tienen cinco días hábiles para presentar los avales que les confirmarán como candidatos para las primarias del día 20.

Arias y Otero ya fueron rivales en 2017, junto a Álvaro Santos, que fue el ganador. Teóricamente, la mariñana iba apadrinada por la ejecutiva del PSdeG, de la que formaba parte, aunque al final algunos apoyos con los que contaba se decantaron hacia Santos. Posteriormente, fue nombrada diputada autonómica.

Otero vuelve a presentarse ahora con el cartel oficioso de candidata del PSdeG, aunque también Arias se considera una persona próxima a su líder, Gonzalo Caballero, a quien en su momento apoyó, al igual que hizo Otero. El propio alcalde matiza que, cuando se refiere a candidata "teledirixida" no se refiere tanto a personas como a concepciones de cómo debe desempeñarse la secretaría provincial. "Son dúas formas de ver a situación, de decidir se diriximos a secretaría provincial dende o Parlamento. Cando un está no Parlamento, sexa no goberno ou na oposición, ten un traballo que facer alí. O ano que vén vai haber eleccións á Xunta, e non sei se Patricia vai repetir ou non no Parlamento, pero imos estar outra vez igual, outra vez sen secretario provincial", alega el candidato sobre la falta de dedicación que supuestamente tendría su rival. "A secretaría provincial é un traballo intenso, tes que dedicarte á provincia. Eu recoñezo que me sinto máis pegado á militancia e máis coñecedor da provincia e do partido ca ela", afirma Arias, quien asegura que, si gana, dejará su puesto en la Diputación a otro compañero. "Sempre fun contrario a que os poderes estiveran misturados", afirma.

Otero explicó que decidió presentarse porque cree que la experiencia de 2017, lejos de perjudicarle será una ayuda, cree, porque le permitió entrar más en contacto con la militancia. "Mis circunstancias cambiaron. En 2107 era más descoñocida na provincia", reconoce. En ese momento era edil en Burela. Su presencia en el Parlamento desde otoño del año pasado le dio más visibilidad.

Otero asegura que se siente «una candidata de las bases» y explicó que volverá a hablar con toda la militancia para presentarles un proyecto de "unión y de integración". Sobre su futuro y la dedicación que podrá tener para la secretaría, la mariñana afirmó que es partidaria de terminar el trabajo iniciado en el Parlamento y que, sobre la siguiente legislatura, los órganos del partido decidirán.