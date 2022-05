Arias dice que Méndez "menospreza" el trabajo de la Xunta respecto al auditorio

El delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, entiende que la alcaldesa, Lara Méndez, "menospreza todo o traballo que fixo o Goberno galego nos últimos trece anos" y lo ejemplifica con el auditorio, "un equipamento cultural de vangarda no que investimos 25 millóns de euros, que recibiu en perfecto estado e está deixando podrecer".

Javier Arias defiende que la Xunta "fixo un gran labor con Alberto Núñez Feijóo á fronte, con actuacións que modernizaron os servizos e as dotacións de Lugo". Arias recuerda que están en marcha las obras que transformarán el barrio de A Residencia, donde está previsto que este año empiece a funcionar el centro integral de salud. El delegado también hace mención a la reforma de Medicina Nuclear en el Hula, las obras en el consultorio de A Milagrosa y en el centro de la Praza do Ferrol y el desarrollo del polígono industrial de As Gándaras.

CONCELLO. El portavoz popular en el Concello, Ramón Carballo, afirma que Méndez está fuera de juego y nerviosa porque las inversiones que promueve están programadas para potenciar su imagen sin pensar en la utilidad de proyectos como el carril bici o el edificio Impulso Verde.

El edil Antonio Ameijide lamenta, además, el "colapso" de las arcas municipales por la sentencia que impide que el Concello cobre por ocupación de la vía pública y también por haber más gastos que ingresos.