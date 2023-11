Ahora elige Argentina

Cuando ninguna opción parece buena es difícil escoger. Con esta sensación caminan mañana los argentinos hacia las urnas para elegir presidente, sumidos en una grave crisis económica que mantiene al 40% de la población bajo el umbral de la pobreza y con la sociedad dividida entre los que apuestan por radicalizar la política para intentar salir del paso y quienes creen que lo malo conocido es mejor que un salto al vacío.

La abstención no es una opción porque los argentinos de 18 a 70 años están obligados a votar. Si no lo hacen tendrán que justificar su ausencia debidamente. En caso contrario, deberán afrontar una sanción económica y perderán derechos administrativos.

En la primera vuelta de las elecciones, el 22 de octubre, los candidatos quedaron reducidos a dos: el actual ministro de Economía, el peronista Sergio Massa, de Unión por la Patria, y el ultraderechista Javier Milei, de La Libertad Avanza. Los sondeos anticipan un empate. Argentina está literalmente partida por la mitad. La carrera está reñida y la noche electoral se augura intensa

Dos contrincantes

Massa representa la continuidad, para bien y para mal. Como ministro de Economía, está lastrado por una crisis de la que no puede renegar. En contrapartida, ofrece poner todos los recursos del Estado a disposición de la recuperación económica y de las políticas sociales, educativas y sanitarias.

Enfrente tiene a Milei, ultraderechista radical dispuesto a romper con la línea política que ha llevado a Argentina al desastre económico actual. Sus propuestas estrella giran en torno a la reducción de impuestos, la liberalización del comercio exterior, la eliminación del Banco Central Argentino y la dolarización de la economía para superar la devaluación del peso. Pretende reducir el gasto público eliminando ministerios, pero también recortando la inversión en educación y sanidad, con la implantación del cobro por servicios hasta ahora gratuitos en hospitales y centros de salud.

Las encuestas dan como favorito a Milei frente a Massa, pero la ventaja es tan pequeña que en la primera vuelta de los comicios el resultado fue al revés de lo esperado y el actual ministro superó ligeramente al aspirante a presidente. En esa primera vuelta midieron sus fuerzas con otros candidatos. Los votantes de estos, ahora descartados, serán quienes inclinen la balanza hacia uno u otro bando.

A pesar de tener un océano en medio, Lugo está muy cerca de Argentina estos días y hay muchas personas pendientes de lo que ocurra mañana en el país austral.

Silvina Montenegro

El consulado de Vigo tiene registrados unos 600 argentinos en Lugo, pero estima que hay más porque no todos comunican su residencia oficialmente. Siguen con atención el proceso electoral en su país y deberán desplazarse hasta Vigo para votar presencialmente en el consulado.

Silvina Montenegro, la consulesa de Argentina en Vigo, aclara que los residentes en el exterior que han comunicado su nueva dirección no tienen obligación de votar, pero pueden hacerlo. Para ello, el domingo habrá tres mesas electorales en el consulado, abiertas de ocho de la mañana a seis de la tarde. A ellas deberán acudir los argentinos que viven en Galicia, Asturias, León y Zamora. En total, 6.945 personas.

En el consulado de Vigo habrá tres mesas para votar, de ocho de la mañana a seis de la tarde

La consulesa recuerda que para ejercer su derecho al voto deberán identificarse con el DNI argentino. No sirve ningún otro documento. Recomienda, además, comprobar previamente su correcta inscripción en el padrón, a través de la web del consulado.

En Lugo

Mariela Lares

Entre los ciudadanos argentinos que este domingo podrán votar están Mariela Lares y su marido, Alejandro García. Llevan 19 años viviendo en Lugo y siguen con atención la deriva de su país. Sus ocupaciones los mantendrán muy atareados el domingo, son pastores de la iglesia evangélica Cielos Abiertos, pero aun así intentarán viajar hasta Vigo para cumplir con la cita electoral.

"No tenemos obligación de votar, pero como ciudadana argentina te sientes responsable. Un voto parece poca cosa, pero es muy importante conociendo la situación que se vive allá. Están afectadas nuestras familias", afirma Mariela Lares.

En Argentina todo está muy caro. Se vive a crédito. La gente está en una deuda eterna

Cuenta que llevaba ocho años sin viajar a Argentina y lo hizo hace mes y medio. "Sabía que estaban mal, pero me impresionó comprobar hasta qué punto. Todo está muy caro y el peso se ha devaluado mucho. Un sueldo medio en Argentina sería de unos 300 euros, pero los precios son equivalentes a los de aquí. ¿Cómo se vive? Pues a crédito. La gente vive en una deuda eterna", explica.

En su opinión, "todos los argentinos quieren un cambio, todos coinciden en que es necesario, pero la gente se divide en dos grupos. Por un lado está el sector empresarial, que quiere crecer e impulsar la economía, y por otro, un sector de población más pasiva, que se acostumbra a sobrevivir y se conforma con lo que hay".

Mariela Lares cree que la recuperación económica de Argentina debe ir acompañada de "un cambio de mentalidad de la gente. Uno se acomoda a la subvención y cae en un círculo vicioso de esperar una ayuda tras otra para vivir. Así no se avanza". En este punto, lanza una advertencia: "En España pasa lo mismo, queremos cada vez más ayudas públicas y estamos caminando hacia esa situación".

Ana María Bereciartua

Otra lucense de nacionalidad argentina es Ana María Bereciartua, presidenta de la Asociación de Inmigrantes y Retornados Rioplatenses en Lugo. En los últimos días ha recibido consultas por parte de los asociados para conocer los detalles del procedimiento de votación. Ha detectado interés de la comunidad argentina de Lugo por las elecciones, pero apunta que la dificultad para desplazarse hasta Vigo reduce la participación. "Hay interés por el proceso electoral y por lo que ocurre en la política de Argentina, pero también muchas dificultades para recorrer los kilómetros que separan Lugo de Vigo", explica.

En cualquier caso, insiste en que "todos tenemos familia en Argentina y estamos preocupados por lo que ocurre en nuestro país", por lo que confirma que estarán muy pendientes de los resultados electorales.

Cada vez que se devalúa el peso los inmigrantes retornados cobran menos euros

La portavoz del colectivo de retornados apunta un detalle que afecta directamente a los gallegos que emigraron a Argentina y regresaron tras una vida de trabajo. "Muchos inmigrantes retornados cobran pensiones de Argentina. Trabajaron y cotizaron allí y perciben los subsidios de jubilación de allá. Cada vez que se devalúa el peso cobran menos euros y no les resulta fácil vivir en Galicia con una pensión cada vez más baja".

Por un motivo u otro, por sus intereses aquí o por sus raíces allá, la noche del domingo será larga para muchos vecinos de Lugo.

La normativa electoral de Argentina impide ofrecer resultados parciales. No se conocen datos oficiales hasta terminado el recuento de papeletas, de modo que la incertidumbre puede prolongarse hasta bien entrada la madrugada. Teniendo en cuenta las cuatro horas de diferencia con respecto al horario español, los resultados es probable que no se conozcan hasta el lunes por la mañana. Además, la desconfianza entre los candidatos quedó patente durante la campaña electoral, con acusaciones de fraude e irregularidades. Cada voto será escrutado con lupa y se auguran reclamaciones.

Pero la victoria no es más que el principio de la batalla real. No hay margen para descansar. El presidente electo deberá ponerse manos a la obra para reanimar un país al borde del paro cardíaco.

Xabier Iglesias: "Os bares pechan na xornada electoral e recomendáronme non saír do hotel"

Xabier Iglesias

Xabier Iglesias es profesor de baile tradicional y pasó el mes de octubre dando clases en centros gallegos de Buenos Aires. Fue testigo de la campaña y de la primera vuelta de las votaciones, el 22 de octubre. Le sorprendió la implicación de los argentinos en la política de su país, el conocimiento de los programas de cada partido, la argumentación de las discusiones políticas en la barra de un bar.

También le resultó llamativa "a tensión coa que viven a xornada electoral". Apunta que le recomendaron "non saír do hotel ese día, por temor a que se produciran altercados. Finalmente non vin ningún, pero só saín para comer polo barrio, nada máis".

Para reducir el riesgo, está prohibida la venta de alcohol en los bares desde la jornada de reflexión. "Xa o sábado os bares non poden vender alcohol e pechan máis cedo. O domingo non abren. Pode parecer unha medida innecesaria, pero pensan que así poden evitar altercados", comenta.

Durante su estancia en Argentina, Xabier Iglesias tuvo contacto con numerosos miembros de la comunidad gallega en el país. Impartió clases en el centro Galicia y en los centros gallegos de Vedra y Corcubión. "Chamoume a atención como debatían sobre política, con posicións marcadas e argumentos. Seguen a campaña e non se limitan a preferir un candidato ou outro, senón que coñecen as propostas de cada un".

Tras escoitar uns e outros, ten a sensación de que "a xente nova, arredor dos 30 anos, é máis partidaria de Massa, pero os maiores non queren seguir coa súa liña política, aínda que tampouco lles convence moito Milei. A inseguridade económica é moi grande".

Votar es obligatorio

De 18 a 70 años

► Los argentinos pueden votar voluntariamente desde los 16 años y a partir de los 70. Entre los 18 y los 70 tienen obligación de hacerlo y solo están exentos por causas justificadas, como enfermedad o por estar el día de las elecciones a 500 kilómetros de su mesa electoral.

► En caso de no cumplir con su deber de votar, tienen 60 días para justificar su ausencia.



Sanciones

► La multa por no votar es de 50 pesos la primera vez, 100 la segunda y así en progresión hasta los 500 pesos. Quien no pague no podrá realizar trámites en organismos públicos durante un año.

► Quien no vota es incluido en el registro de infractores y no puede ser designado para empleos públicos durante tres años.

Sergio Massa y la continuidad peligrosa

El candidato de Unión por la Patria es el ministro de Economía. Abogado, de 51 años y en política desde finales de los 80.

En 2007 fue elegido alcalde de Tigre, localidad cercana a Buenos Aires. En 2015 optó a la presidencia y quedó tercero. En 2019 se sumó al Frente de Todos (ahora Unión por la Patria), del presidente Alberto Fernández. Desde entonces dirige el Ministerio de Economía.

Le han manifestado su apoyo, entre otros, Pedro Sánchez, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva o el mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Propone, entre otras cuestiones, cancelar la deuda con el FMI, de 46.000 millones de dólares, garantizar la sanidad y la educación públicas, y crear una red de videovigilancia para prevenir y perseguir el delito y control de fronteras con drones y satélites para combatir el narcotráfico, la corrupción y el tráfico de personas.

Javier Milei y el rupturismo extremo

Javier Milei encabeza la coalición La Libertad Avanza y se ha convertido en la voz de la ultraderecha argentina. Tiene 52 años, es economista y diputado desde 2021. Se hizo conocido como tertuliano polémico de televisión.

Ha recibido, entre otros apoyos, el de Vox, de Mariano Rajoy y de Mario Vargas Llosa.

Entre sus propuestas figura un sistema sanitario de pago y la supresión de la financiación al sistema educativo. A cambio ofrece vales a los padres para que los empleen en formación. Aboga también por liberalizar las armas, restringir el aborto y promover fondos privados de pensiones y desempleo.