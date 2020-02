Aresa distingue la cría de porco celta, que es "aliado" de los montes y las aldeas

Por casualidades de la vida el mismo año en que se creaba el Premio Aresa de desarrollo rural, en 1999, se fundaba la Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta (Asoporcel), que recibía este viernes esta distinción por su decidida apuesta por la recuperación y puesta en valor de esta raza autóctona y sus productos, lo que contribuye a fijar población en un momento en el que la España vaciada se ha hecho un hueco en la agenda política.

El presidente de Asoporcel, José Barreira Alonso, recogía este premio, que tiene un montante económico de 10.000 euros, de manos del jefe del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, y de Álvaro Rodríguez Eiras, presidente del Grupo Aresa, que convoca este galardón junto con la Universidade de Santiago. La entrega tuvo lugar durante una concurrida gala celebrada en la facultad de Veterinaria del campus lucense.

El presidente de la Xunta, que tuvo muy presente en su intervención el reto demográfico, abogó por "seguir cuidando" de las razas autóctonas "por biodiversidade e patrimonio inmaterial" y también porque considera que "as gandeirías ecolóxicas de produción intensiva son as que aportan máis valor engadido".

Núñez Feijóo apostó por "un rural vivo, emprendedor e con servizos" y romper con el tópico de que en él "non se pode levar unha vida digna". Dijo que para ello "hai que enchelo de proxectos e ideas".

Entre las medidas para arrimar el hombro con el rural, el jefe del Ejecutivo autonómico recordó el compromiso de recuperar cada año unas 10.000 hectáreas abandonadas para cultivar trigo autóctono, frutales... Detalló que se continuará con el plan de pastoreo que permitirá poner en servicio 2.250 hectáreas o las aldeas modelo, para las que han recibido solicitudes de 50 ayuntamientos.

Feijóo confía en que la próxima década el rural "recupere o seu protagonismo" y que las políticas públicas miren hacia él.

El presidente de la Xunta dijo que seis comunidades autónomas (Aragón, Galicia, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Castilla-La Mancha), que representan el 51% del territorio de toda España y solo una quinta parte de la población, han conseguido que se ponga encima de la mesa el problema de la España vaciada.

El mecenas del premio, Rodríguez Eiras, resaltó que Asoporcel ha conseguido que su carne esté valorada "el triple que el de otro tipo de razas de cerdo".

Mientras, el rector de la USC, Antonio López, que actuó como maestro de ceremonias, aprovechó la lección magistral del genetista Ángel Carracedo, que abrió el acto, para recoger el guante de su propuesta para secuenciar el genoma del porco celta "para a mellora e conservación desta raza", que está en peligro de extinción.

RETO DEMOGRÁFICO. El presidente de Asoporcel, José Barreira Alonso, afirmó que el porco celta es "aliado" de los montes, para "non sucumbir aos lumes", y de las aldeas, para "non perder á xente nova que busca un porvir". Destacó asimismo que en un momento en el que la sociedad está debatiendo sobre la España vaciada la recuperación de las razas autóctonas puede "contribuír a enchela de xente e actividade".

"Xogamos con vantaxe porque do porco aproveitase todo, poucas son as perdas e non hai mellor incentivo para sumar novos gandeiros e novos consumidores", afirmó el presidente de Asoporcel, que defendió que estos dos colectivos son "as pezas esenciais cando se pretende recompoñer o quebracabezas dunha raza a piques de desaparecer".

Hizo un llamamiento para que todos remen en la misma dirección. "Na recuperación das zonas rurais, na diversificación e valorización dos produtos que xeran estas zonas e na conservación da nosa singular paisaxe".

José Barreira se fija como deberes de la asociación galardonada "seguir traballando na recuperación e conservación da raza, fomentando o nacemento de novas granxas de porco celta, expoñendo os nosos animais nas feiras de gando e celebrando as xornadas e festas que xiran en torno a este porco". Agregó que además pondrán "os medios" para que "a calidade sexa a bandeira das súas carnes e para que o seu mercado sexa o máis amplo posible".

PODER DE CONVOCATORIA. A la gala de entrega del premio asistieron también la alcaldesa Lara Méndez; el presidente de la Diputación Provincial, José Tomé; el conselleiro de Medio Rural, José González; la secretaria y la vicesecretaria del Parlamento de Galicia, Raquel Arias y Concepción Burgo, respectivamente; la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez; el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro; el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro; la vicerrectora de coordinación del campus lucense, Monserrat Valcárcel; el exrector de la USC Darío Villanueva; la presidenta del Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, y el presidente de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar, Víctor Nogueira, entre otras autoridades.