Ares valora a "boa" evolución da pandemia en Lugo e chama a extremar as precaucións

Menos contaxios e menos incidencia acumulada, nun municipio no que a porcentaxe de probas PCR que dan positivo baixou do 5%, o umbral de alerta a partir do cal a Organización Mundial da Saúde (OMS) ve a situación epidemiolóxica fóra de control. Son os grandes trazos da evolución da pandemia no municipio de Lugo nas últimas xornadas, e os motivos polos que o xerente da área sanitaria, Ramón Ares, asegura que é "boa". Iso si, a incidencia "debería baixar aínda máis para estar nunha zona de seguridade".

Está agora en 135 novos casos por cada 100.000 habitantes nos últimos 14 casos, froito un descenso co que aínda non baixou do nivel do centenar de positivos no que se considera a epidemia "máis controlada".

Así as cousas, Ares chama a mantener todas as precaucións e medidas de seguridade. Máis aínda tras comprobar que en lugares nos que se levantaron restricións, como aconteceu o pasado venres coa hostalería en Lugo, "estase a observar un incremento no número de casos". "Se, como noutros sitios, unha vez se rebaixan as restricións volve subir o número de casos non vai quedar máis remedio que volver a medidas restritivas", avisa.

Salienta así que, ás portas do Nadal, é "fundamental ter moito coidado dos grupos". O recomendable é que sexan estables —preferiblemente de conviventes—, que non superen as seis persoas e que se reúnan en zonas ventiladas, ao tempo que se mantén o uso da mascarilla, a distancia de seguridade e o lavado de mans.



A campaña de vacinación da gripe acada os obxectivos

A dúas semanas do remate da campaña de vacinación da gripe, Ramón Ares celebra que se están a cumprir os obxectivos marcados para este ano. Así é que, por exemplo, a porcentaxe de inmunización dos maiores de 65 anos —"grupo diana principal" da campaña— superará o 75%.



Ademais, o nivel de vacinación do persoal sanitario nunca fora tan elevado e é "moi alto" entre as persoas de menos de 60 anos.



Vacinas para todos

O xerente da área sanitaria garante que recibirán a vacina todas as persoas que a tiñan solicitada e estaban "nas listas de traballo".



Sen casos

Na recta final do outono, Ares constata que non se observan ata agora casos de gripe nin de bronquiolite nos nenos. Está por ver se, como aconteceu no inverno do hemisferio sur, a mascarilla, a distancia e a hixiene de mans tamén contribúen a manter a raia este ano ese virus.