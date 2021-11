"Preocupación" en el Sergas por el aumento de casos de covid en la provincia

El gerente del área sanitaria de Lugo, Ramón Ares Rico, se mostró este miércoles "preocupado" por el incremento de casos de coronavirus registrado en los últimos días en la provincia y que afecta especialmente a la capital lucense. Un repunte que se produce tras un mes y medio de situación "moi boa" y que lleva al responsable del Sergas a instar a la población a mantener el uso de la mascarilla, especialmente en interiores, así como la ventilación y la distancia de seguridad en la medida de lo posible. "Preocúpanos a aparición de casos en distintos puntos da provincia que fai que pasaramos da situación de hai tres semanas ou un mes, cando era practicamente inexistente [a circulación do virus], a situación que temos agora", advirtió.

Por el momento, Ares incide en que el aumento en el número de casos activos de covid-19 es "pequeno" en el área de Lugo y en que la situación "é boa e estable, de baixa intensidade", pero deja clara también su inquietud por la tendencia observada en la detección de nuevos contagios. "Fundamentalmente todos os casos están trazados, temos pequenos gromos en distintos concellos. Loxicamente o concello que máis casos ten é o de Lugo, e estamos tamén a observar algúns casos en persoas que voluntariamente non quixeron vacinarse que si que están aparecendo positivos", explica el gerente del área lucense.

En cualquier caso, los nuevos positivos que se están registrando son casos "leves", por lo que la presión hospitalaria se mantiene estable. "Na Uci non temos ningún caso activo ingresado, si que temos algún paciente, pero xa deixou de ser caso activo porque ten a infección superada, pero está pendente, evolucionando doutras patoloxías ocasionadas pola propia infección", detalló. En cuanto a las unidades convencionales, hay dos personas con covid en planta en el Hula, pero ningún paciente en los hospitales de Monforte o A Mariña.

"Temos unha porcentaxe de vacinación moi alta, o cal fai que a transmisión sexa máis pequena e sobre todo que nos casos que temos positivos a evolución clínica de momento esté sendo boa", explicó Ares Rico, antes de llamar a mantener las medidas de seguridad (mascarilla, ventilación de espacios interiores y distancia de seguridad) también para evitar la transmisión de otras infecciones víricas típicas de esta época del año y que ocasionan muchos cuadros respiratorios y catarros. "Estas medidas veñen moi ben non só para a covid, senón tamén para estas outras infeccións", recalcó.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN. Ares avanzó que prevén iniciar la administración de la dosis de recuerdo de la vacuna contra el covid a las personas de entre 70 y 79 años en la segunda quincena de noviembre, una vez se termine de inocular a todos los mayores de 80 años, que están recibiendo a la vez la de la gripe y la del covid. La campaña con este grupo se está desarrollando "sen incidencia e con toda normalidade", indicó el gerente.

"Unha vez que se remate a vacinación da terceira dose aos maiores de 80 anos vaise acometer ao grupo de 70 a 79 para completar o que de momento está determinado pola comisión de saúde pública. Esta campaña previsiblemente iniciarase na segunda quincena de novembro e vaise desenvolver nos puntos de vacinación como se fixo coa primeira e a segunda dose. É importante ter esta dose de recordo neste periodo invernal no que temos que convivir coa covid e con outros virus respiratorios para que, en caso de infección, sexa leve e non teña ningunha complicación para as persoas que teñen máis risco", enfatizó el responsable del Sergas en Lugo.

Según sus cálculos, a finales de noviembre podría comenzarse ya a vacunar contra la gripe a otros colectivos de riesgo, que forman parte de los colectivos prioritarios para recibir la inyección, aunque sean menores de 65 años, las personas inmunodeprimidas, embarazadas, efectivos de los cuerpos especiales, enfermos crónicos o profesionales vulnerables.