Ramón Ares apuesta por una sanidad más humanizada en el Pregón da Caridade

El gerente del área sanitaria de Lugo y del Hula, Ramón Ares, protagonizó este miércoles el Día da Caridade con la lectura del pregón, en el salón de actos de la Diputación, donde defendió la humanización de la sanidad y la atención integral al paciente en todos sus ámbitos.

Ramón Ares comenzó su discurso declarándose como "un lucense de Melide" y refiriéndose a sus doce años como gerente del Hula, del que dijo que "é un edificio moderno, un modelo da nova arquitectura hospitalaria malia os sustos que nos dá a sarabia cando cae mal", en relación a las últimas inundaciones.

El pregonero defendió la importancia de humanizar el trato con el paciente y de una atención integral. "Trátase de como pensamos e concebimos a persoa e o proceso de saúde", afirmó, insistiendo en que se trata de "escoitar e ver a persoa coas súas emocións, sentimentos e circunstancias" y en que "a atención ao paciente é sempre, ou debe selo, unha práctica activa de humanismo".

Ares reconoció, en cambio, que la especialización y la tecnología "condúcennos a situacións nas que a nosa misión principal queda esvaída e a persoa, na amplitude e complexidade da súa integridade, queda reducida a un proceso patolóxico, a un mal, a unha enfermidade". Aun así, el gerente del Hula insistió en que esto no debe suponer "unha despersonalización ou un menoscabo do contacto persoal e da confidencialidade debida" y que incluso el paciente debe tener "un papel fundamental no proceso asistencial", lo que encaja con el lema del Día da Caridade de este año, Ti tes moito que ver.

Recordó también que, en los últimos doce años, se trabajó en un plan de humanización participativo donde confluyen profesionales y pacientes y que espera ser un referente en España. Entre otras iniciativas de este plan, Ares mencionó el programa de voluntariado Gold, para mayores y personas solas, o los más de 29.000 kilos de productos hortícolas que produce el Hula y que destina a comedores sociales como el de San Froilán, de Cáritas.

Ares mencionó también la cada vez mayor presencia en las consultas de "xente en situación de exclusión, cun maior deterioro psicosocial e con maior dificultade para superarse e poder saír dese pozo", en relación a la salud mental, y destacó que solo en el área del Hula "tiñamos a finais de maio ao redor de 1.300 persoas para unha primeira atención".