"En los últimos 30 años, la desconfianza en la Administración pública creció un 50%"

Manuel Arenilla, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, funcionario de carrera del cuerpo superior de administradores civiles del estado y exdirector del Instituto Nacional de Administración Pública, presenta en la tarde de este jueves, a partir de las 20:00 horas, su última obra La Administración digital. Los riesgos de la desintermediación, las escisiones y las centralizaciones, dentro del ciclo de conferencias con motivo de la apertura de la sede del Partido Popular en la ciudad de Lugo a los colectivos y a las personas de la sociedad civil que necesiten un espacio donde aportar ideas y conocimiento desde su propia experiencia personal.

¿Sobre qué temas se centrará en la presentación de su última obra este jueves en Lugo?

Voy a hablar sobre los retos a los que se enfrenta tanto el Gobierno como la Administración Pública hoy en día. Trataré también el momento histórico y los cambios más profundos por los que atraviesan tanto en el apartado político, social como económico. Serán observaciones reposadas y hechas a distancia. Abordaré los riesgos de la intermediación desde el punto de vista de los fenómenos tecnológicos, sobre como afecta el aspecto digital y sus consecuencias en el ámbito político y sus efectos en la sociedad. Durante la pandemia ha habido un cambio profundo en las administraciones públicas, como sucedió con la Sanidad o el Servicio Público de Empleo (Sepe), y que hay que enmarcarlo en una corriente que se viene produciendo desde hace bastantes años, y que se ha acelerado por la aparición de las nuevas tecnologías, que genera un modelo distinto de relación entre el ámbito público y la sociedad.

Habla también sobre el riesgo actual que sufre la Administración Pública. ¿A qué riesgo se refiere exactamente?

Me refiero a que los cambios son profundos. La Administración está en riesgo respecto al modelo que conocíamos y que teníamos. Estos cambios alteran la propia esencia de la Administración Pública, ya que la ciudadanía tienen experiencias en el mundo privado con la aplicaciones digitales que manejan. Un ejemplo de ello me sucedió recientemente, cuando fue una aplicación de alquiler de coches eléctricos la que me avisó de que mi carnet de conducir iba a caducar próximamente. Fue una aplicación y no la DGT la que me avisó de este suceso. Otro ejemplo lo encontramos en la Agencia Tributaria, que cuenta con unos magníficos servicios digitales pero son es proactiva, ya que solo te comunica las sanciones que te impone y no del numero de plazos de los que dispones para formalizar cualquier requerimiento, por ejemplo. Por ello, los ciudadanos creen que la Administración Pública tiene un enfoque sancionador más que proactivo.

En su libro habla también sobre la pérdida de confianza de la Administración Pública como intermediario de confianza. ¿Ha perdido crédito en favor de otros?

La desconfianza en las instituciones públicas hace que los ciudadanos busquen otros terceros de confianza a los que le hacen caso, como hemos comprobado claramente durante la pandemia. Aparecen los representantes públicos de las CC.AA. en los medios de comunicación explicando asuntos relacionados con la pandemia, y se les hace un caso relativo. En ese momento empiezan a aparecer fake news y bulos, y por ello la Administración pierde ese papel de informar.

¿La pandemia ha supuesto un frenazo en la relación de la Administración con la ciudadanía?

Desde luego que sí y este hecho ha quedado reflejado en el cierre de las oficinas de las distintas administraciones donde los ciudadanos llevaban a cabo sus gestiones administrativas durante la pandemia. Si la Administración no cumple con sus servicios hay personas que quedan desamparadas. Los ciudadanos perdieron el trato personal y la cercanía con los funcionarios públicos, y este hecho repercutió en la relación entre ambas partes. Carteles con frases como ‘no le podemos atender’ o citas previas digitales eran comunes durante la primera fase de la pandemia. Esta pandemia global supuso una marcha atrás a nivel mundial. En España, por ejemplo, no contábamos con un modelo de gestión de riesgo para evaluar y tomar decisiones en este tipo de emergencias sanitarias y sociales, y por ello se creó una gran incertidumbre en la relación de la ciudadanía con la Administración Pública.

¿Hay datos que cuantifiquen esta bajada de la confianza de la ciudadanía en la Administración Pública en España?

Sí, un estudio revela que en los últimos 30 años la desconfianza en la Administración Pública creció un 50 por ciento en nuestro país. España es el país de la Unión Europea donde más ha crecido la desconfianza en las instituciones públicas en los últimos años.