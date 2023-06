Arenal proyecta cuatro nuevas tiendas y la ampliación del centro logístico de O Ceao

El grupo de la familia Vázquez que echó a andar hace casi medio siglo con una pequeña droguería en lo que es hoy en día Camiño Real continúa con su expansión. La próxima semana tiene previsto abrir una nueva tienda en Castro Urdiales, que será la quinta con que cuente en Cantabria —una en Torrelavega y tres en Santander—.

A principios de julio pondrá en marcha el mencionado establecimiento de la capital pacense, que será el cuarto en Extremadura, tras Cáceres, Plasencia y el que abrió el pasado 19 de mayo en Ciudad Rodrigo (Badajoz).

El mes pasado también inauguró otros dos en Avilés (Asturias) y Carballo (A Coruña) y en lo que resta de año prevé reforzar su liderazgo en Galicia con otros dos, en Pontevedra y en la localidad coruñesa de Ribeira.

Si a finales de este año habrá incorporado siete nuevos establecimientos, alcanzando así los 74, Arenal Perfumerías preveía, antes de la alianza con Druni, seguir con ese ritmo de crecimiento en 2024.

Comercio electrónico

Rafael Marzán, que seguirá al frente de la firma lucense, explicaba el martes que con este acuerdo crean "un operador de referencia en la península Ibérica con proyección internacional a medio plazo" y dispondrán de "una fuerte capacidad inversora en el canal online" que, a su juicio, "tiene un gran potencial".

El año pasado la tienda del grupo lucense que más facturó fue la de comercio electrónico, con unos 18 millones de euros, lo que supuso una subida del 40% con respecto a 2021 y representa casi el 11% de la facturación total. Sus previsiones son que en los próximos ejercicios pueda suponer un 15% de su volumen de ingresos.

"Al unir fuerzas se abren nuevas oportunidades y aseguramos un futuro aún más brillante para Sonae, Druni y Arenal", añadía Rafael Marzán, que precisaba que esta alianza se sella "en un mercado muy competitivo donde la guerra de precios exige una mayor competitividad a las compañías del sector".

Este acuerdo se rubrica cuando el grupo lucense ha recuperado el volumen de negocio de prepandemia, Así cerró el ejercicio pasado con una facturación de 192,7 millones de euros, lo que supuso un incremento de casi el 24% con respecto a 2021. Para este año prevé alcanzar los 230 millones, lo que significaría un incremento de en torno al 20%.

Más proyectos

Pero Arenal Perfumerías no solo encamina su crecimiento hacia la expansión territorial, durante el verano que está en ciernes pondrá en marcha la ampliación en 4.000 metros cuadrados de su centro logístico del polígono industrial de O Ceao. El grupo lucense no para. Y ya está trabajando en un nuevo centro de distribución de pedidos online, que podría instalar bien en el parque empresarial de As Gándaras, bien en un anexo al de logística de O Ceao.

La firma lucense le gana un pulso a CR7 por un céntrico local

Arenal tiene previsto abrir el mes que viene una nueva tienda en Badajoz. La negociación para hacerse con el céntrico local que la alberga, que era el antiguo Teatro Cine Menacho de la capital pacense, tiene su historia.

El emporio del astro portugués de fútbol Cristiano Ronaldo intentó hacerse con este local de más de 2.000 metros cuadrados de superficie para que albergase un gimnasio. Pero finalmente se anticipó la familia Vázquez.

El grupo lucense invertirá alrededor de 1,2 millones de euros en esta céntrica tienda de Badajoz, que rondará la veintena de empleados.