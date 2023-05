El área sanitaria de Lugo solo logra cubrir un tercio de las plazas de MIR

El área sanitaria de Lugo tendrá 11 médicos internos residentes (MIR) de Medicina Familiar y Comunitaria a pesar de que ofrecía hasta 30 plazas de formación. Tras las dos convocatorias celebradas, han quedado 19 vacantes, a las que se suman otras 15 en Ourense y otra más en Ferrol. Galicia es la segunda autonomía con más plazas desiertas, solo por detrás de Castilla y León, con 40. Con todo, la Consellería de Sanidade destaca que la comunidad tendrá "o maior número" de profesionales en esta especialidad "da súa historia" al cubrirse 174 de las 207 disponibles. Serán 38 más que el pasado año tras aumentarse la oferta un 45,8%. El resto de las especialidades se ha completado.

Al término de la primera vuelta, Lugo era ya la provincia que concentraba más vacantes en todo el país, con 20. Este segundo turno, resuelto este jueves, solo sirvió para cubrir una plaza más -además de otras cuatro en Ferrol y una en Ourense-. Los pronósticos apuntaban hacia ello, puesto que, el año pasado, solo se cubrieron en esa ronda extra 3 de 9 vacantes.

Así, el aumento de la oferta no ha encontrado una demanda equivalente en una especialidad donde el déficit de profesionales es especialmente problemático. Este año, Lugo ofertaba cinco plazas más que en 2022 -cuando se cubrieron por tanto 19- y que en 2021. En 2019 eran aún menos: 23.

Esta falta de atractivo para los recién graduados en Medicina se observa también en otras partes de España, dado que, tras cubrirse 71 nuevas plazas en esta segunda ronda, todavía han quedado desiertas 131 de las 2.455 existentes.

PLANTEAMIENTO. La lectura de la Xunta es que el modelo de elección de plazas es "un problema· porque "autolimita a capacidade" de los MIR, "que teñen que preelixir todas as prazas", y aboga por recuperar un sistema presencial en el que puedan saber qué plazas hay disponibles "en tempo real".

Además, recalca que desde el Ejecutivo gallego "se lle insistiu" al Ministerio de Sanidad que "non debera existir nota de corte no exame MIR", algo que este año "impediu elixir praza ao 15% do total de admitidos, preto de 1.900".

En cuanto a las medidas, reclama al Gobierno que cumpla los acuerdos de 2018 para abordar la falta de médicos de familia, "como a revisión dos criterios de acreditación das unidades docentes ou a flexibilización da normativa reguladora destes sistemas de acreditación para permitir crear máis prazas en todo o territorio". Por su parte, defiende haber adoptado iniciativas contempladas para mejorar las condiciones en zonas de difícil cobertura y, además, que sumó otras como la creación de la categoría de facultativo especialista para ofrecer puestos fijos mediante concurso de médicos y no de oposición, permitir que facultativos extracomunitarios puedan optar a las plazas libres o la posibilidad de seguir ejer-ciendo más allá de los 65 años.

Por su parte, el Foro de Médicos de Atención Primaria coincidió en reclamar el sistema en tiempo real, pero añadió que deben mejorarse las condiciones laborales para hacer "más atractiva" la especialidad -con soluciones contra la precariedad y la saturación, y favoreciendo la conciliación- e "incentivarse especialmente las plazas en áreas rurales y de difícil cobertura". Planteó además incluir la Atención Primaria "en los programas formativos" de los grados que no la tengan y llevarla a cabo "en los centros de salud, incluyendo rotatorios en centros rurales, para acercar la realidad de la práctica" a los alumnos.