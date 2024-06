El área sanitaria de Lugo ha logrado atraer a una veintena de enfermeras andaluzas

El área sanitaria de Lugo cuenta en estos momentos con más de una veintena de enfermeras andaluzas trabajando en sus hospitales y confía en sumar nuevas incorporaciones cuando, a partir de julio, las nuevas promociones hayan acabado sus trabajos de fin de grado y se pongan a buscar sus primeros empleos.

Según los datos del Colegio de Enfermería, son 13 los casos de profesionales sanitarias colegiadas y ya ejerciendo en la comunidad andaluza que pidieron el traslado de su expediente a Lugo. Entre 2018 y 2022 el goteo fue a uno de estos casos por año, pero en 2023 subieron a 4 y este mismo año, se sumaron otras cinco.

Además, desde 2022 comenzaron a llegar recién graduadas, cuya primera colegiación se hizo en Lugo porque se estrenaron en el área en el mercado laboral. Ese es el caso de 10 personas en total: 6 ese primer año y 6 en 2023.

Se espera que se puedan incorporar este ejercicio otro grupo aún más numeroso para iniciar en la provincia su primer trabajo y, a mayores, hay otro grupo de 5 que aunque ejerce en Lugo continúa colegiado en Andalucía porque no tiene clara su permanencia en la provincia.

Andalucía no es la única comunidad en la que el Sergas ha conseguido captar sanitarias para Lugo, pero sí la que tiene en estos momentos más presencia. Hay enfermeras de Cantabria o Castilla La Mancha, entre otras comunidades.

Vida más barata

En todos los casos, la razón del traslado se encuentra en los contratos de mayor duración desde el inicio y el menor coste de la vida en una ciudad como Lugo en comparación con otras de mayor tamaño como son las de origen de las enfermeras o en las que se encuentran ubicados hospitales que también les hacen ofertas.

Por ejemplo, Baleares ofrece a menudo contratos para hospitales mallorquines a enfermeras recién graduadas, pero la certeza de que buscar un alquiler barato es imposible acaba por disuadir a muchas de ellas.

Por su parte, Andalucía cuenta con un buen número de escuelas de Enfermería que cada año sacan al mercado laboral a profesionales que se enfrentan a un servicio de salud que está "fatal", según ellas mismas reconocen. Hace una semana, Satse, el sindicato profesional de Enfermería con mayor afiliación, denunció que el SAS había recortado "hasta el 50% de los contratos de enfermeras" en algunos centros.

El Consejo Andaluz de Enfermería, por su parte, ha calificado 2024 de "año trágico" para la profesión por la fuga de profesionales, después de estimar que casi 600 habían dejado la comunidad a lo largo de este ejercicio para ejercer en otro lugar con mejores condiciones.

Mejores ofertas

A las recién graduadas, a menudo les ofrece solo contratos en los tres meses de verano sin continuidad posterior. El área lucense les plantea un primer contrato de seis meses y, aunque no se les asegura seguir, se les indica que prácticamente lo pueden dar por hecho. En los últimos seis años, el Colegio solo ha tenido que hacer 3 traslados de expediente de Lugo a alguna provincia andaluza.

En un contexto de escasez generalizada de personal sanitario en el Sergas y en todos los sistemas de salud, el caso de las enfermeras es paradigmático.

En cuestión de entre cinco y ocho años han pasado a ser una categoría profesional tan demandada que, en el caso de Lugo, estar en la lista de contratación implica tener la oportunidad de trabajar prácticamente siempre.

La reducción progresiva de la jornada laboral acordada por el Sergas implica que las incorporaciones laborales aumentaron notablemente este año y aún deberán hacerlo más el próximo.

"Bajé a Andalucía el pasado verano y no trabajé nada, así que me volví"

Lucía Caracuel Ballesteros, de Ronda (Málaga) acabó la carrera hace dos años y tenía claro que quería trabajar en la sanidad pública. "El SAS me ofrecía trabajar los tres meses de verano y después, nada", explica.

Lucía Caracuel, frente a la estatua homenaje de la enfermería. EP

Un correo de la Universidad le informó de la oferta del Hula: un contrato inicial de 6 meses. "No te aseguraban que fueras a seguir pero me dijeron que era lo más probable porque siempre hacía falta gente", explica.

Aterrizó en la planta de Geriatría, donde estuvo ese medio año inicial, "contentísima, la gente me acogió muy bien y me ayudó muchísimo". Sin idea de gallego, recibió una inmersión total. "Mis compañeras me dijeron que me iban a hablar siempre en gallego y así lo aprendí. Ahora lo entiendo todo y lo leo sin problema", señala.

Cuenta que sus amigas de la carrera están mayoritariamente trabajando en la privada porque "en el SAS la situación es bastante precaria". Ella misma hace proselitismo de las ventajas del área lucense. "Casi se viene una pero al final le hicieron una mejor oferta en Logroño y se fue allí" explica.El verano pasado regresó a Ronda. "Baje en verano pensando en trabajar allí y no trabajé nada, así que me volví a Lugo", apunta.

"Ahora lo entiendo todo: doe o nocello, o xeonllo..."

David Ortega Enciso tiene 26 años y llegó de su Granada natal a Lugo a finales de junio de 2022, recién terminada la carrera. Su Universidad le informó de que estaban buscando profesionales de Enfermería "en Tarragona, País Vasco, Lugo, Castilla León...Nunca había estado en Galicia así que elegí Lugo, envié mi teléfono y al día siguiente me llamaron y me dijeron que me ofrecían un contrato de 6 meses", explica.

David Ortega, en Obstetricia, donde trabaja ahora. EP

Su primer destino fue la unidad de hospitalización de Traumatología. "Al principio me costó un poco lo del gallego. Es una planta con muchos pacientes mayores que hablan solo gallego y no los entendía. Pedía a los familiares que me tradujeran. Ahora ya lo entiendo todo sin problema: doe o nocello, o xeonllo...", explica.

Se vino directamente a trabajar sin piso por aquel entonces. "Pasé una semana en un Airbnb hasta que alquilé uno", dice y admite que, del tiempo, le gusta más el verano "más fresco que en Granada, que el invierno "mucho más frío y húmedo".

Con respecto al futuro va "partido a partido". No descarta volver a su tierra para intentar trabajar allí pero tampoco acabar sacándose una plaza en el Sergas y quedándose. "Estoy contento", dice, ahora en Obstetricia.