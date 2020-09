El área sanitaria de Lugo contabiliza 32 nuevos positivos de coronavirus

Los casos activos en el área sanitaria de Lugo han experimentado un aumento desde la jornada anterior. Según el balance hecho público este miércoles por la Consellería de Sanidade, el número total de contagiados ha aumentado en nueve, pasando de 772 a 781, al detectarse 32 nuevos positivos y registrarse 23 altas.

En cuanto a las hospitalizaciones, cuatro pacientes permanecen en la Uci del Hula, los mismos que el martes; mientras que la cifra de ingresados en planta también permanece invariable con respecto a la jornada pasada: 57. De ellos, uno está en el Hospital da Costa, cuatro, en Monforte, 16, en Polusa y, el resto, en el Hula.

Además, evolucionan en sus domicilios un total de 720 personas.

La última víctima mortal en la provincia comunicada por Sanidade a última hora del martes fue un hombre de 86 años que murió en el Hospital Lucus Augusti –y que procedía de la residencia de Outeiro de Rei–. El fallecido presentaba patologías previas.

Desde el inicio del plan te contingencia por el covid-19, 68 personas han fallecido en el área sanitaria de Lugo, donde se han registrado un total de 1.994 pacientes curados.

GALICIA. Los casos activos de coronavirus en Galicia han aumentado en otros 21 en las últimas 24 horas tras detectarse 201 nuevos positivos en la Comunidad gallega y 178 nuevas altas.

Según los datos actualizados este miércoles por la Consellería de Sanidade, de los 4.322 casos activos registrados este miércoles, 1.237 corresponden al área sanitaria de A Coruña –nueve menos que este martes–, 781 a la de Lugo –nueve más–, 659 a la de Santiago –14 menos–, 577 a la de Pontevedra –25 más– 500 a la de Ourense –tres menos–, 387 a la de Vigo –14 más– y 181 a la de Ferrol –uno menos–.

Hasta la fecha, según los datos actualizados por Sanidade se han curado en Galicia 15.829 personas, lo que supone 178 más que este martes, y han fallecido 696 personas con covid-19.

Con respecto a los fallecimientos, hasta ahora se ha notificado la muerte de 696 personas con covid en Galicia, de los que 308 eran usuarios de residencias, un 44,2 por ciento del total de decesos –y de éstos, 141 murieron dentro de los propios centros geriátricos–.

Además del último fallecido en el Hula, Sanidade informó a última hora del martes de la muerte de una mujer de 91 en el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee y que presentaba patologías previas

El número de PCR realizadas en la Comunidad gallega hasta este miércoles alcanzan las 405.798 frente a las 401.119 contabilizadas hasta este martes.

