El área de rehabilitación de Barrio Feijoo y A Milagrosa se aprueba este miércoles

La junta de gobierno local aprobará este miércoles la delimitación como Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) de A Milagrosa y el Barrio Feijoo. La regidora, Paula Alvarellos, recordó que ese es el trámite previo a que el documento se remita a la Xunta, lo que permitirá " poder concorrer ás seguintes convocatorias de fondos que se abran para a rehabilitación de vivendas".

En este sentido, la alcaldesa de Lugo apremió al Gobierno gallego a abrir lo antes posible una nueva convocatoria para actuar en estos barrios donde se concentran 1.025 edificios, de los que 931 tienen uso residencial, lo que supone el 90,84% del parque inmobiliario.

Según incidió, de los 2.540 millones repartidos por el Estado en materia de rehabilitación residencial y vivienda social con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a Galicia le corresponde el 5,84%, es decir 148 millones de euros. "Dos que a Xunta só puxo en funcionamento 67 millóns ata o momento", destacó. Explicó que 3,3 millones se dedicaron a ayudas a la redacción de proyectos de rehabilitación; 13,5 millones para mejoras de eficiencia, 23 millones para ayudas a nivel de edificio; 4,7 para las oficinas de rehabilitación y 22,8 millones para el Programa de Barrios. "Por tanto aínda quedan aínda moitos millóns de euros para investir que aquí en Lugo precisamos", concluyó Alvarellos.

Del trabajo de campo realizado por el estudio GAU para poder declarar A Milagrosa y el Barrio Feijoo como entorno de rehabilitación se desprende que en el ámbito del estudio, de los 86 edificios analizados, la propiedad de 69 estaría interesada en acogerse a las subvenciones. La alcaldesa explicó que son en total 353 viviendas cuya rehabilitación ascendería a 8.873.261 euros, por lo que estima que “ese financiamento sería moi ben recibido por todas estas persoas que, de maneira particular, queren mellorar as condicións de eficiencia enerxética e de habitabilidade das súas vivendas, por non falar tamén da inxección que suporía a súa concesión para a execución de proxectos municipais no espazo público".

Precisamente, la regidora avanzó que este jueves mantendrá un encuentro con el vecindario de estos barrios, acompañada de técnicos de GAU, para explicarles el contenido de la declaración que se aprobará este miércoles en junta de gobierno y las actuaciones que el Ayuntamiento pretende llevar a cabo en el futuro.

El encuentro en el que los técnicos de GAU explicarán el proyecto tendrá lugar a partir de las 20.00 horas en el local de la federación vecinal, situado en la Rúa Luis Ameijide.

Las ayudas de las que podrían disponer en el futuro los vecinos de A Milagrosa y Barrio Feijoo se deben destinar a hacer mejoras en fachadas, cubiertas, ventanas y calefacciones.

Lugo también cuenta con una zona de rehabilitación específica en el casco histórico. En ese caso, las subvenciones deben destinarse a hacer intervenciones que mejoren la eficiencia energética.