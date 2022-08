El área de recreo del Miño se monta pese a no haber playa

Bancos, tumbonas, mesas para acoger picnics... El Concello de Lugo comenzó a instalar todo el mobiliario previsto en la nueva área de recreo del Miño vinculada a la proyectada playa fluvial. Aunque el acondicionamiento de la zona de baño continúa parado al no haber permiso de la Xunta para actuar en el río, el gobierno local ha decidido seguir adelante con el resto del proyecto, para permitir que los lucenses disfruten ese entorno como zona de ocio, señala.

El proyecto incluye la instalación de baños y vestuarios, que ya se están colocando. No obstante, los vestuarios se van a mantener cerrados. Quienes opten por darse un chapuzón en esa zona del Miño no podrán cambiarse allí porque no está contemplado abrirlos mientras no haya playa.

La razón, en parte, es que la idea era contratar personal específico para la limpieza de los baños y los vestuarios una vez que abriese al público la playa y, al no haber permiso para la zona de baño tampoco se contrató a trabajadores para atender esos servicios.

De momento, la idea del gobierno de Lara Méndez es que los lucenses puedan al menos disfrutar de toda la zona de ocio complementaria a la playa, a la que el Concello no renuncia aunque es poco probable que, al menos este año, se pueda abrir.

El gobierno, no obstante, sigue preparando alegaciones contra la resolución que impidió abrir la zona de baño. El Concello sigue creyendo que es posible o trasladar los mejillones o mover unos metros la plataforma de baño y dice que solo el criterio de la Xunta impide esas alternativas para que haya playa en el río.

De momento, por si hubiera finalmente autorización, la plataforma montada en el río para la zona de baño no se desmontará.