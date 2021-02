Aprobada a actualización do rexistro de vendedoras do mercado tradicional de Lugo

A área de Participación do Concello de Lugo vén de completar o procedemento de actualización do Rexistro de Vendedoras e Vendedores do mercado Tradicional. "Con esta actualización, podemos ofrecer o mellor servizo posíbel ás usuarias e usuarios destes mercados, garantindo que a actividade se desenvolva dun modo ordenado", explicou Cristina López.

A Xunta de Goberno Local deste mércores aprobou a relación de persoas autorizadas a vender no Mercado Tradicional para o ano 2021. "Os mercados son para nós un piar estratéxico para a economía", indicou a edil do BNG, que engadiu "o mercado tradicional é un exemplo de fonte de creación de valor engadido para as nosas produtoras e produtores".

O mercado tradicional celébrase os martes e venres de 08:30 a 14:30. No caso de que un martes ou venres sexa festivo, celebrarase o día anterior. Os produtos que se venden neste mercado son os propios da colleita, que cumpren a normativa sobre seguridade alimentaria e contan coas autorizacións en vigor.