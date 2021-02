A Área de Participación agradece "o civismo das vendedoras do mercado tradicional"

A edil de Participación e Servizos para a Veciñanza de Lugo, Cristina López, quixo agradecer publicamente o civismo amosado por vendedores e vendedoras do mercado tradicional que se trasladou á praza da Soidade.

López afirmou "puidemos comprobar, despois do mercado, o magnifico estado de limpeza no que quedaron as instalacións provisionais e todo o espazo onde se celebra o mercado". A concelleira encargada deste servizo sinalou "efectivamente pedimos, previamente, a colaboración de vendedoras e vendedores para manter limpo o entorno e demostraron estar á altura".

A concelleira amosou a súa satisfacción e dixo que "tanto en Frigsa como no entorno do mercado tradicional o grao de limpeza é, neste momento, óptimo e traballamos para que siga sendo así".